Спутник «российского Starlink» слетел с орбиты и сгорел 2 7.06.2026, 16:47

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Иллюстрационное фото

Это первая потеря в российской группировке «Рассвет».

Москву постигла новая космическая неудача. Проект «Рассвет», который обеспечивает РФ широкополосным спутниковым интернетом, вероятно, потерял один из 16 спутников. Об этом сообщил ресурс RussianSpaceWeb.

Это первая потеря в российской группировке «Рассвет». Спутник, вероятно, оказался неисправным и «прожил» всего около 3 месяцев. После запуска он так и не включил двигатели, чтобы скорректировать орбиту.

Аппарат постепенно терял высоту. И в итоге вчера он вошел в плотные слои атмосферы, где и был уничтожен.

«Как и ожидалось, первым спутником, который вошел в атмосферу, стал не маневрировавший объект 4 (2026-061D). Он, предположительно, сгорел в атмосфере около 6 июня 2026 года. На тот момент официальной информации о статусе миссии не поступало», — говорится в статье.

Остальные 15 спутников «Рассвета» выполняют маневры, то есть, предположительно, находятся в рабочем состоянии.

Ходят слухи о том, что Россия уже 18 июня планирует новый запуск спутников на орбиту для усиления группировки «Рассвет». Однако подтверждения этой информации на данный момент нет.

Российская армия попыталась перейти на «Рассвет» после того, как потеряла возможность использовать в войне американский Starlink. Однако массового применения «аналога» так и не произошло.

Z-военкоры откровенно говорили о том, что российская технология значительно уступает американской: слишком слаба и медленна, нет стабильного покрытия, нет массовых поставок.

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