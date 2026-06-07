В белорусских колледжах появились новые специальности 7.06.2026, 17:29

Колледжи в 2026 году планируют принять более 50 000 выпускников девятых классов.

Заместитель начальника главного управления – начальник управления Министерства образования Александра Петрова в эфире госТВ сказала о новых специальностях в колледжах Беларуси.

Так, на уровне среднего специального образования впервые открылись специальности «Управление продажами» и «Дизайн анимации». Для учащихся, которые выберут профессионально-технические программы, появятся направления «Косметик» и «Оператор коптильной установки».

Как отмечает Александра Петрова, колледжи в 2026 году планируют принять более 50 000 выпускников девятых классов.

Прием документов на программы профессионально-технического образования будет проходить в период с 15 июня по 23 августа. А документы на уровень среднего специального образования будут принимать с 18 июля по 17 августа.

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