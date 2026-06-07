Назван настоящий адресат письма Зеленского Путину 7.06.2026, 17:04

2,070

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

ФОТО: GETTY IMAGES

Президент Украины взвешивал в нем каждое слово.

У открытого письма президента Украины Владимира Зеленского диктатору Путину на самом деле был другой адресат. Об этом 6 июня написало издание Le Monde со ссылкой на источники, приближенные к главе украинского государства.

Собеседники СМИ рассказали, что Зеленский с конца мая раздумывал над письмом и в течение нескольких дней взвешивал каждое написанное в нем слово, чтобы задеть главу Кремля и «ранить гордость своего врага». По данным источника в администрации президента, он лично принимал решения по срокам обнародования письма и его наполнению. Чиновник подчеркнул, что, несмотря на тесное сотрудничество Зеленского с партнерами, никто из них не знал, что он готовит это письмо.

Хотя фактически письмо было адресовано Путину, на самом деле оно было призвано привлечь внимание мира и продемонстрировать «протянутую руку» главе Кремля. Зеленский написал, что Украина предлагает прекратить войну, и предложил встречу на уровне лидеров на нейтральной территории. Путин в ответ сначала заговорил о Москве, а затем указал на якобы «элементы хамства» в письме и заявил, что «пока не видит смысла» встречаться с украинским президентом.

Le Monde отметило, что письмо мало что изменило и Зеленский вряд ли ожидал, что Путин «встретит его с распростертыми объятиями» или согласится прекратить огонь. Вместо этого скрытое в нем обращение к партнерам Украины и российской элите побудило «называть вещи своими именами и оказывать давление, чтобы война прекратилась». Тем более что письмо было написано на фоне неудач РФ на фронте, успешных украинских дипстрайков по российским объектам и растущего недовольства экономической ситуацией в РФ, в частности среди чиновников и бизнесменов.

Авторы статьи упомянули записку профессора европейских исследований Оксфордского университета в Великобритании, историка Тимоти Гартона Эша, которую 26 мая публиковал аналитический центр «Европейский совет по международным отношениям» (ECFR). Эш назвал ее «Вот как победить Владимира Путина» и предлагал в ней обратиться к «экономической, профессиональной и бюрократической элите» РФ. Историк предполагал, что это мало что изменит в краткосрочной перспективе, но «может принести плоды, когда наступит момент перемен».

Журналисты высказали мнение, что Зеленский в своем письме, похоже, придерживается этой стратегии. Он изобразил Путина человеком, который застрял в прошлом, напуганным и измотанным четвертью века пребывания у власти. Таким образом президент Украины якобы стремился «возродить пламя российской оппозиции, которая находится в трауре после убийств нескольких ее лидеров». Также он обратился к матерям россиян, подчеркнув уровень потерь армии оккупантов.

Хотя письмо не приведет к восстанию в России, однако оно может «посеять путаницу среди элит и руководства армии», сказал в комментарии Le Monde главный редактор независимого росСМИ «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. Он подчеркнул, что момент обнародования письма был выбран удачно, ведь в российском обществе растет усталость от войны. Главный редактор сайта «Власть», российский политолог Фарида Рустамова добавила, что письмо появилось после того, как российские бизнесмены посетили Киев и доложили Путину о наличии динамики для переговоров, и что «Зеленский разыгрывает эту карту».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com