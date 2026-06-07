закрыть
7 июня 2026, воскресенье, 17:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новый электроседан Mercedes показал рекордный запас хода

  • 7.06.2026, 16:52
Новый электроседан Mercedes показал рекордный запас хода

Модель смогла пройти на 117 километров больше заявленного.

Новый электрический седан Mercedes-Benz CLA 350 4Matic 2026 года значительно превзошел официальные ожидания по запасу хода в реальных тестах. При заявленном EPA эквиваленте примерно 502 км автомобиль смог проехать около 620 км на одном заряде, превысив прогноз на 117 км, пишет Autoblog Mercedes (перевод — сайт Charter97.org).

Фото: Mercedes-Benz

Испытания проводились в стандартном тестовом цикле, который считается более приближенным к повседневному вождению. Средний расход энергии составил 15,9 кВт⋅ч на 100 км, что также лучше официальной оценки производителя.

Фото: Mercedes-Benz

Автомобиль оснащен двухмоторной силовой установкой мощностью 349 лошадиных сил и системой полного привода. Помимо дальности хода, модель показала высокие результаты по зарядке: пиковая мощность достигала 349 кВт.

На фоне конкурентов CLA 350 также выглядит сильнее. В тех же тестах он превзошел Tesla Model 3 Rear-Wheel Drive, Hyundai Ioniq 6 и BMW i4 eDrive40 по реальному запасу хода.

Фото: Mercedes-Benz
Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Жги, Рыгорыч
Жги, Рыгорыч Ирина Халип
С огоньком
С огоньком Аркадий Бабченко
Короткий курс истории
Короткий курс истории Виталий Портников
ИИ громит Кремль
ИИ громит Кремль Иван Яковина