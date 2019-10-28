Пять чиновников, которых сняли из-за процветания коррупции 6 28.10.2019, 15:55

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Что с ними стало?

Udf.by рассказывает о высокопоставленных чиновниках, которые были отправлены в отставку по этой причине за последние время.

Михаил Амельянович

Михаил Амельянович тихо работал министром лесного хозяйства 8 лет, пока КГБ не выявил сговор среди его подчиненных: высококачественные пиломатериалы продавали за границу под видом низкосортного сырья.

Александр Лукашенко был в бешенстве:

«Что, я терпеть должен такого министра? На него уже, откровенно говоря, стыдно было со стороны смотреть. Встает вопрос: ты работал или там был повязан с ними».

Через полгода после увольнения, осенью 2018 года, Амельянович устроился на «Амкодор» заместителем гендиректора по производству и качеству. Но надолго там не задержался: то ли не устроила его работа, то ли сверху высказали удивление трудоустройством уволенного чиновника, то ли Альянович нашел для себя более выгодный вариант – чем он теперь занимается неизвестно.

Дело о коррупции в системе Минлесхоза завершилось несколько месяцев назад вынесением уголовных сроков более десятку человек.

Александр Шамко

Министра спорта Лукашенко уволил вместе с Амельяновичем – Александр Шамко проморгал не менее вопиющие факты коррупции. Директор Дворца спорта при нем спокойно брал взятки от арендодателей.

«Дошло до того, что пришли монашки свечи продать, он к ним зацепился… Я не верю, что министр об этом не знал», — рассказал Лукашенко.

Шамко откомандировали в МЧС, но вскоре он оттуда уволился. С лета чиновник работает на малозначимой должности заместителя председателя Федерации шахмат. По всей видимости, ему выдали волчий билет.

Василий Жарко

Несмотря на то, что грехи вице-премьера и бывшего министра выглядели более существенными, чем у предшественников (коррупцией оказалась пронизана вся система здравоохранения), Лукашенко долго не мог решиться на его увольнение.

В конце концов, руководитель страны отправил Василия Жарко в отставку – но не с позором, а заодно с остальной верхушкой правительства.

В августе прошлого года Лукашенко заявил:

«Если у Василия Ивановича Жарко коррупционеры кругом… И я трижды предупреждал: посмотри, разберись… А там — обвал. Как я могу работать с таким человеком?»

По крайней мере, до недавнего времени бывший вице-премьер оставался без работы. Летом его видели в Минске катающимся на велосипеде и делающим пешие прогулки.

Жарко достиг пенсионного возраста, и вряд ли сможет вернуться на высокую должность в правительстве.

Андрей Шорец

Cамый молодой в новейшей истории руководитель столицы, а до этого министр ЖКХ, продержался в своей должности четыре года. Лукашенко снял его осенью 2018-го, не рассказав подробностей:

«У бывшего мэра слишком близкие были отношения с некоторыми торгашами. Я это тоже очень хорошо знаю. Это одна из причин, почему он сегодня уже не работает».

При этом Мингорисполком сотрясали коррупционные скандалы: свободно перепродавали построенные государством по невысокой цене квартиры, попали под уголовные дела руководители Главного управления потребительского рынка.

После увольнения Андрея Шорца сватали на пост руководителя «Минск-Арены», но трудоустроился он лишь на должность заместителя гендиректора «Главгосстройэкспертизы».

Чиновнику всего 46 лет – возможно, он еще вернется на высокие должности.

Александр Забелло

Уже бывший председатель госконцерна «Белгоспищепром» – самый свежий пример в списке высокопоставленных чиновников, «пострадавших» из-за подчиненных. Карьера Александра Забелло поступательно шла вверх: заместитель министра торговли, руководитель концерна в статусе министра… Все внезапно закончилось после выявления фактов коррупции среди руководителей предприятий по производству алкоголя.

Несколько месяцев назад пресса отправляла Забелло послом в Казахстан. Возможно, и такой должности ему теперь не видать.