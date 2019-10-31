Инвестфорум «ДНР» посетили стоматолог из Люберец и торговец картофелем 5 31.10.2019, 18:11

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Фото: ТАСС

Что там происходило?

Журналисты BBC обнаружили среди участников инвестиционного форума в "ДНР" торговца картофелем и стоматолога из подмосковных Люберец. Форум прошел 29–30 октября, его итогом, по данным агентства "РИА Новости", стало подписание 34 соглашений на сумму свыше 135 миллиардов рублей. Организаторы утверждали, что в "ДНР" прибыли 250 делегатов из 17 разных стран, включая США, Францию, Великобританию, Турцию и Сирию. Республика намерена вернуть себе репутацию "надежного партнера для сотрудничества", заявил на открытии мероприятия глава "ДНР" Денис Пушилин, сообщает "Радио Свобода".

Как пишет РБК, мероприятие открылось под музыку из "Игры престолов", а опрошенные инвесторы в основном старались сохранять анонимность и не раскрывали размер инвестиций, которые они готовы вложить в экономику самопровозглашенной республики.

По данным ТАСС, основным итогом форума должно стать открытие в республике нового банка для проведения расчетов в обход санкций. Содействие в создании такого банка "ДНР" окажет Международная ассоциация исламского бизнеса. Ассоциацию, созданную в начале 2017 года, представлял вице-президент Хайдар Камалетдинов, который зачитал участникам форума приветствие от президента Марата Кабаева. Кабаев более известен как бывший футболист ташкентского "Пахтакора" и отец олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

Президент "Ассоциации йеменских выпускников в СССР и странах СНГ" Анвар Мохамед Али аль-Зарафи сообщил, что интерес для инвесторов из стран арабского мира в Донбассе представляют, в частности, такие сферы, как медицина и строительство. Ассоциация зарегистрирована в частной квартире в подмосковных Люберцах. Помимо руководства ассоциацией аль-Зарафи владеет на паях двумя стоматологическими клиниками и одной аптекой.

"Как раз в таких условиях надо инвестировать и надо приходить. От вас надо, чтобы механизмы были. Я занимаюсь импортом уже 10 лет", – рассказал местному телеканалу "Юнион" еще один гость форума Радван Мохамед Абдулрахим Альзимур. На форуме его представляли то как главного эксперта по экспорту сельхозпродукции в Республике Йемен, то как бизнесмена из Египта. Индивидуальный предприниматель с таким именем зарегистрирован в городе Новомосковск Тульской области, там он владеет фирмой "ЛФК Импорт", которая занимается оптовой торговлей свежим картофелем.

Еще один участник форума, Леонид Косенко, представился председателем совета директоров компании "РУСТ-95". Головной офис этой компании находится в петербургском Колпино, она специализируется на производстве фильтров, клапанов и презентует себя как "ведущего игрока на российском рынке трубопроводной арматуры".

Инвестиционный форум был организован в те же дни, что и инвестфорум во втором по величине городе Донецкой области Мариуполе, находящимся под контролем Украины. На нем инвестировать в украинскую экономику призвал президент Владимир Зеленский.