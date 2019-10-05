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«Цены накручивают в 5 раз»: как фермер на туях и клубнике заработал на квартиру в Минске

  • 5.10.2019, 10:38
«Цены накручивают в 5 раз»: как фермер на туях и клубнике заработал на квартиру в Минске
Фото: tut.by

История успеха белоруса, который решился на дерзкий проект.

«К нам из Польши саженцы туй возили единичные компании. Стоили они очень дорого — в 5 раз больше, чем на закупке. Зарабатывали на них люди немерено. Решил попробовать выращивать их у нас», — рассказывает Петр Валишин, глава фермерского хозяйства «Альфа-Фарт». За 10 лет небольшой участок земли, засаженный туями, превратился в три огромных поля, которые приносят доход в десятки тысяч рублей в год. Портал tut.by побывал в питомнике фермерского хозяйства и узнал, сколько в Беларуси можно заработать на туях.

«Те, кто возил к нам туи из Польши, зарабатывали немерено»

Фермерское хозяйство Петра Валишина находится в нескольких километрах от агрогородка Пуховичи. Из-за сетчатой ограды выглядывают пушистые ярко-зеленые туи, высаженные ровными рядами. Фермером Петр стал еще в 2006 году. Но началось все не с туй, а с клубники.

— Она и сейчас у нас есть, — рассказывает фермер. — Раньше было 4 гектара ремонтантной, но мы ее запахали, потому что выращивать ее было невыгодно. Люди массово покупают клубнику в июне. Когда проходит сезон, идут другие ягоды — вишня, черешня, виноград. Клубника уже никому не нужна в больших объемах, все наелись. Поэтому оставили только обычную.

Фото: tut.by

Чуть позже Петр решил заниматься туями. В то время в Беларуси их еще не выращивали, зато в Европе, где некоторое время жил бизнесмен, это направление развивалось активно.

— К нам из Польши саженцы туй возили единичные компании. Стоили они очень дорого — в 5 раз больше, чем на закупке. А если туя была редкая, к примеру, смарагд, то их закупочная цена при продаже у нас умножалась на 7. Зарабатывали те, кто их возил, немерено, — продолжает фермер. — Но я решил не перепродавать, а выращивать свои, у нас. И в 2010 году у меня уже был гектар туй. Я закупил в Польше маленькие череночки, высадил в открытый грунт. Два года они у нас отсидели, мы дождались пока они дорастут до метра высотой и начали продавать.

Как вспоминает Петр, за первую осень он продал тысяч 8 туй. И это был очень хороший результат.

— Тогда для меня было экономически выгодно их продавать по 10 долларов в эквиваленте, в то время как у других они стоили по 28 долларов, — сравнивает фермер.

«За границей одна маленькая туя стоит доллар, а у нас 35−40 центов»

Постепенно хозяйство прирастало гектарами и из небольшого участка земли превратилось в три огромных поля. У Петра появились теплицы, площадки для выращивания саженцев в контейнерах, вся необходимая техника. Кстати, сейчас это не единственное хозяйство, которое само выращивает туи. Есть еще питомник в Могилеве, Гродно и небольшой в Гомеле.

— Сейчас у меня 280 гектаров земли. 100 из них находится в пожизненном пользовании. Два поля почти полностью занимают туи. Еще одно, 140 гектаров, мы собираемся частично отдать под туи, частично занять клубникой, — делится планами фермер. — У меня работают 9 человек, преимущественно украинцы — очень ответственные и работящие люди. Мне даже не нужно постоянно ездить в питомник, они сами знают, что и когда надо делать. Зарплата у них 550 рублей, но в сезон сбора клубники получают гораздо больше, зависит от объема выполненных работ. Некоторые на 130 рублей в день собирают. На клубнику привлекаю и местных жителей.

Фото: tut.by

При этом в хозяйстве научились черенковать растения. То есть уже не нужно где-то закупать саженцы, говорят, уже лет 5 из-за границы туи не возят. Это обходится гораздо дешевле.

— В Польше одна маленькая туя стоит доллар. А со своими черенками туя обходится в 35−40 центов. То есть в три раза дешевле, — подсчитывает Петр.

Фермер говорит, что белорусские туи и по качеству гораздо лучше, чем те, что приезжают к нам из Польши. По виду так точно: они гораздо толще и пушистее.

Фото: tut.by

— Некоторые покупатели вытаскивают мои туи из горшков, чтобы убедиться, что это одно растение, а не 5 польских, посаженных в один, — с улыбкой говорит Петр. — Все дело в том, что соседи выращивают туи только в горшках, грунтовых у них нет, потому что земли такого количества, как мы, их фермеры не имеют. И если мы сажаем тую в трехлитровый контейнер, то поляки в литровый. Это обусловлено стоимостью грунта. У нас большая машина торфа стоит 500 долларов в эквиваленте, а им такое же количество обходится в 1500 долларов, а то и в 1800. Получается, что у моих туй площадь питания в 3 раза больше. Кроме того, саженцы нужно ставить на достаточном расстоянии друг от друга, чтобы им было куда расти. А в Польше, опять-таки из-за нехватки земли, такой возможности нет.

Фото: tut.by

«С непорядочными торговыми сетями мы не сотрудничаем»

Свой товар Петр продает через магазины в разных городах Беларуси. Фермер говорит, что цены не заламывает.

— Поставляем туи в строительный магазин в Гродно, в Молодечно. В Витебске магазин берет, в Слуцке два магазина. В Минске с недавних пор сотрудничаем с крупной сетью строительных гипермаркетов. Им в июле мы продали 1850 туй, в августе — 2300, за сентябрь мы подбираемся к 3500, — подсчитывает фермер. — Есть у нас и свой садовый центр в Минске. Продавали по тысячи полторы туй в месяц. Но когда мы начали поставлять в торговую сеть, задумались, нужен ли он нам? Продавцам платить, аренду, кассовые аппараты содержать. Вроде дела и так идут хорошо. Но еще подумаем, что с этим делать.

Тую 40−60 сантиметров высотой Петр продает по 4,88 рубля, в магазине она стоит 7,6. Те, что по 60−80 сантиметров, у фермера по 9 рублей, в рознице — 12−13 рублей. Туи по 80−100 сантиметров высотой в питомнике стоят 11,5 рубля, в магазине — по 18.

— В магазинах цены с учетом НДС, они его за меня платят. То есть наценка максимум процентов 30. С непорядочными торговыми сетями мы не сотрудничаем. С теми, что делают накрутку в 3−5 раз, а когда товар не продается, остатки возвращают, — поясняет собеседник.

Фото: tut.by

Еще туи в фермерском хозяйстве иногда покупает «Зеленстрой». Однако Петр отмечает, что все равно польские берут чаще. Несмотря на то что он свои растения продает под гарантию замены: если что-то погибнет, он предоставит новые бесплатно.

— У меня брали крупную партию туй, 680 штук. Погибло только 2. Почему у нас так сложно пролезть со своим товаром на рынок, непонятно. Цена ниже, качество лучше. Вроде везде агитируют «Купляйце беларускае», но весь Минск засажен польскими туями, — подчеркивает фермер. — Я могу продавать гораздо больше, чем сейчас. У меня в питомнике около 70 тысяч туй сидит.

Петр говорит, что заработать на туях можно неплохо. Да и вообще, если с умом подходить к делу, любое фермерское хозяйство может приносить деньги.

— Только одна торговая сеть продает моих туй на 10 тысяч долларов в эквиваленте в месяц. По скромным подсчетам, за 4 месяца на туях мы тысяч 60 белорусскими заработали. А если посчитать по всем магазинам, то тысяч 100, — говорит фермер. — Мне этот бизнес очень нравится тем, что риски сведены к минимуму. Если я не продам туи в этом году, условно говоря, за доллар, то до следующего года она у меня подрастет и будет стоить уже два. А через три года — пять. И я всегда охотно забираю остатки у продавцов, высаживаю их на поле и они растут дальше. То есть я теряю во времени, но не в деньгах.

Фото: tut.by

«За ночь украли 205 туй, поставлю фотоловушки»

Но не стоит думать, что выращивать туи — дешево и легко. Посадил — и получай прибыль, говорит фермер.

— Вся Беларусь борется с майским жуком. У нас в самом начале он тоже выжирал по полгектара туй, уничтожал клубнику рядами. Достаешь саженец — голый корень. Копнешь — по 2−3 личинки сидит в земле. Нам достались поля после картофеля и травы, их в земле были миллионы. Мы методом проб и ошибок, с большими затратами, но их победили, на гектар на средства борьбы тратили 400−600 долларов, — рассказывает Петр.

Чтобы закрепить результат, землю под посадками укрыли специальной пленкой, которая пропускает влагу и воздух и позволяет корням дышать.

— Когда земля укрыта пленкой, майский жук туда не залетает. Это тоже помогает спастись от него. Пленка — тоже дорогое удовольствие, один гектар обходится где-то в 1100 долларов. Зато потом экономишь на прополке. Про нее можно вообще забыть. А так бы требовалось 5−7 прополок в год в зависимости от количества дождей.

Еще одна напасть — туи воруют. Причем не помогают ни ограда, ни собаки, ни сторож. Собак отравили, сетку благополучно разрезают, забираются на поле и выкапывают растения.

— Недавно за ночь 205 штук украли. Но в этот раз мы поймали воров. Поставлю фотоловушки. Пускай снимают всех, — говорит фермер.

Фото: tut.by

«Пока в Лунинце жаловались, что клубника не продается, я поставлял свою в Россию по 2 рубля»

Кроме туй, хозяйство выращивает новогодние ели, голубую и обыкновенную, и продает их в кадках. По словам Петра, и этот товар у него берут неплохо.

— Поставляем их во многие торговые сети. Когда мы только появились на рынке, зарабатывали на праздниках на них тысяч 60 долларов по тогдашнему курсу. Все покупали их у нас. Со временем прибыли стало меньше, тысяч 25 долларов, потому что появилась конкуренция. Но мы не расстраиваемся. У нас ведь еще есть клубника.

Сейчас у Петра клубникой засажено 12 гектаров.

— Но я сажал не по технологии 90:60:90 (это расстояние в сантиметрах, на котором должны быть посажены кустики клубники. — Прим. авт.), которую предлагают голландцы. Потому что при такой посадке очень сложно работать на поле техникой. Мы сажаем клубнику через 120 сантиметров. Получается, что у нас по площади территория больше, а количество саженцев меньше — оно могло бы уместиться на 8 гектарах, — поясняет фермер. — В этом году мы собрали больше 90 тонн ягод. Все ушло в Россию. На местный рынок отдавали только остатки, то, что не вмещалось в машины. Мы собираем все, на поле у нас не остается ни одной ягодки — найдем, куда продать.

Фото: tut.by

Как рассказывает фермер, пока в Лунинце жаловались, что ягоды не продаются, демонстрировали фотографии с клубникой, выброшенной в поле, он свою продавал по цене от 1,1 до 2 белорусских рублей.

— Раньше мы покупали голландскую рассаду, она нам обходилась примерно в 8 тысяч долларов на гектар. Теперь мы рассаду получаем сами и здорово на этом экономим — выходит в разы дешевле. Я все время думал, почему в Польше при такой высокой стоимости рассады (20 евроцентов за куст) такая низкая стоимость ягод — 80 евроцентов за килограмм. Ее же еще посадить нужно и собрать, коробки купить, разложить ягоды в них, людям заплатить, которые это делают. А потом понял, что они рассаду не покупают, а сами производят.

Из одного голландского саженца у Петра через 5 месяцев получается 20. Если купить такое количество, получилось бы 4 доллара. А так один саженец обходится мне примерно в 3 цента.

Фото: tut.by

«Вроде такие суммы денег зарабатываем, а квартиру свою купили только в прошлом году»

Все, что есть в хозяйстве, куплено на свои деньги. Только трактор брали в лизинг за 26 тысяч рублей, отмечает фермер.

— Посчитаешь, вроде такие суммы денег зарабатываем, а квартиру свою купили только в прошлом году. Потому что почти все заработанное снова идет в дело. Только одних горшков купили тысяч на 20 долларов. Пусть стоят наготове, чтобы при заказе оперативно поставить товар продавцу. Так должно быть, так работают в Европе.

Петр говорит, что государство таким фермерам, как он, денег не дает.

— Если бы в нас вложились, как вкладываются в яблоневые сады, можно было бы так развернуться… — мечтает Петр. — Было бы разумно проверять, как и кто ведет хозяйство, и выделять деньги только тем, кто показывает результат. Раз, два приехали и проверили. Все хорошо? Вкладываем деньги. А тому, кто просто закапывает средства, ничего не давать. Я даже не прошу «дайте» мне денег, просто одолжите под адекватный процент.

Фото: tut.by

Фермер говорит, что, если бы позволили финансы, он бы посадил 100 гектаров клубники и поставлял бы ее на экспорт.

— Сколько у нас студентов ездит на заработки в другие страны на уборку ягод? У меня 300 гектаров земли, есть где развернуться. Можно было бы дать людям возможность заработать здесь, — считает Петр. — Пора белорусам самим развиваться, поля осваивать. Чтобы тех же поляков кормить.


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