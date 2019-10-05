Видеофакт: США испытали новейшее противокорабельное оружие в Тихом океане

Видеофакт: США испытали новейшее противокорабельное оружие в Тихом океане1
- 5.10.2019, 11:02
- 1,345
Испытания стали первыми после выхода из ДРСМД.
Соединенные Штаты Америки испытали в Тихом океане свое новейшее противокорабельное оружие.
Об этом сообщает американский телеканал CNN.
«ВМС Соединенных Штатов испытали свою новейшую огневую мощь в водах у Гуама. Ракета может быть нацелена на корабли, находящиеся на расстоянии более 100 миль», — говорится в сообщении.
Напомним, как сообщала группа ИС, ранее Пентагон показал испытания крылатой ракеты, которая не подпадает под условия договора о запрете ракет средней и меньшей дальности. Испытания стали первыми после выхода США из соглашения.