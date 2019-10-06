Легкие деньги: история МММ – самой масштабной аферы в России 7 6.10.2019, 20:40

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Чем же все-таки был МММ?

Про МММ уже написано несколько книг и снят неплохой художественный фильм. Но в год 25-летия самой яркой аферы постсоветского периода еще раз напомним хронологию событий. А также некоторые интересные факты о реальных и вымышленных персонажах этого проекта, пишет myfin.by.

Чем же все-таки был МММ?

Кто смотрел телевизор четверть века назад, не забудет ту лавину безудержной (и как оказалось бесстыдной) рекламы инвестиционных фондов и прочих пунктов безвозвратного сбора денег у населения. Названия этих фондов сейчас не помнят даже обманутые вкладчики. Но с МММ все было не так.

МММ – это «биткоин» и «форекс» своего времени.

«Непонятно как, но работает!».

И дает заработать (не всем).

Однако по сути МММ – классическая финансовая пирамида, построенная, несколько раз рухнувшая, и вновь построенная гением своего дела Сергеем Пантелеевичем Мавроди.

Первоначально (с 1989 года) МММ был кооперативом, который перепродавал компьютеры и занимался прочими неинтересными делами.

Но в 1992 году МММ стало акционерным обществом, а 1 февраля 1994 года выпустило в свободную продажу 991 тысячу акций.

Их цена искусственно повышалась, под лозунгом «сегодня всегда дороже, чем вчера».

Когда новым выпускам акций стало препятствовать государство, Мавроди начал продавать «билеты МММ», которые не являлись ни деньгами, ни акциями, но росли в цене еще быстрее и к 4 августа 1994 года подорожали в 127 раз.

Число участников пирамиды увеличилось, по данным сторонников МММ, до 15 миллионов. Другие источники говорят о 2 миллионах, но и это невероятно много для любого проекта. Один из сайтов МММ сообщает, что только в Москве касса проекта составила 50 миллионов долларов.

И все это в России 90-х, где масса населения пребывала в растерянности, бандиты подменяли власть, а деньги таяли в руках и без участия бандитов, т.к. инфляция за 5 лет составила больше 3500%.

Первые участники МММ распространяли сказочные слухи, им сопутствовала эффективная реклама (о ней отдельно). Волна общего восторга напрочь гасила критическое мышление.

Когда в прессе и по телевидению госчиновники объявили, что «МММ это обман», ничего не произошло. Кроме обещаний Мавроди увеличить выплаты и угроз провести референдум о недоверии к власти. Один из депутатов Думы говорил, что Мавроди имел план собрать в свою пирамиду все деньги страны. Утверждение сомнительное, но Сергей Пантелеевич считал себя кем-то вроде мессии, вполне мог пообещать и не такое.

В этой ситуации у государства не было выбора. Тогдашний премьер-министр требовал от силовиков срочных мер «пока все не лопнуло».

4 августа 1994 года Мавроди арестовали за неуплату налогов (как когда-то Аль Капоне). Его квартиру взял штурмом спецназ, с прямой трансляцией по телевидению.

Работа МММ, т.е. выплаты и продажа новых бумаг, закончилась. Мавроди обвинил в этом власть и объяснил широкой публике, что прошел только первый этап сбора денег, которые должны были пойти на инвестиции в реальные предприятия и обеспечить всеобщее процветание. Начались волнения вкладчиков.

Часть протестующих верила, что Мавроди не виноват, еще больше людей считало его единственным, кто может спасти ситуацию.

На волне народной поддержки Мавроди стал депутатом Госдумы. Из которой был исключен через год за непосещение. Но до этого момента отделения МММ оставались неприкосновенными офисами депутата Государственной думы. Он также пытался баллотироваться в президенты.

Но за всеми политическими телодвижениями слишком явно проглядывало желание не попасть в тюрьму. Куда он все-таки попал на 4,5 года, уже после лишения депутатской неприкосновенности.

Большая часть денег МММ исчезла. Основная масса участников осталась ни с чем, около 50 человек покончило с собой.

По официальной версии к моменту ареста Мавроди деньги МММ ушли из России через сеть офшоров и были присвоены неизвестно кем.

Мавроди говорил, что часть денег вернулась первым вкладчикам, а еще 17 камазов наличности увез ОМОН.

В 1997 году МММ было признано банкротом и ликвидировано. По иронии судьбы назначенный в МММ ликвидатор в 2007 году получил 15 лет за мошенничество по другим делам.

До развития интернета массовое сознание было значительно более «массовым», т.к. регулировалось просмотром сравнительно небольшого числа телепередач.

Секрет успеха МММ отчасти в том, что в лучшее эфирное время на экранах появился нарочито простой, даже карикатурный «Леня Голубков», то ли Иванушка Дурачок, то ли Семен Горбунков из Бриллиантовой руки. За ним последовали его жена, брат, одинокая Марина Сергеевна, которая никому не верила, но обрела женское счастье. А также пары беззаботных молодоженов и оптимистичных пенсионеров. Появилась даже звезда сериалов Виктория Руффо («Просто Мария»).

Реклама была нарочито простой, но профессиональной, характерный момент – ее пересказывали! Фразы «Куплю жене сапоги», «Хорошая прибавка к пенсии», «Я не халявщик» стали фольклором, как чапаевские анекдоты.

Некоторые рекламные акции поражали масштабом, например – день бесплатного проезда в московском метро для всех за счет МММ. Так повторялось несколько раз и стоило (как пишут) около миллиона долларов. МММ спонсировало концерты, спортивные мероприятия, конкурсы красоты (где побеждала супруга Мавроди) и т.д.

Параллельно с рекламой распространялись благоприятные для МММ слухи. Люди верили продолжали верить.

Чем все кончилось?

На самом деле ничего не кончилось, но еще много раз повторилось и, наверное, будет повторяться.

После МММ 90-х был МММ-2011, потом МММ-2012, еще позже – MMM Global Republic of Bitcoin. Последний проект обвиняли в резком подъеме цены биткоина, т.к. вклады принимались именно в этой криптовалюте.

Новые пирамиды 2011-12 годов, происходили в интернете и собрали, по заявлению организаторов, 35 миллионов участников. Филиалы МММ появлялись почти в ста разных государствах, в т.ч. в Беларуси, Молдове, Германии, Китае, Индии и африканских странах.

Интересный момент – организаторы не скрывали, что это пирамида. Однако «народ велся», а итог всегда был предсказуемо одинаковым.

А вот серьезных экономических последствий у МММ не было. Происходило только перераспределение собственности, чаще от бедных к богатым.

Сейчас некоторые деятели МММ отошли от дел и ведут спокойную обеспеченную жизнь. Кто-то участвует в других авантюрах. Другие – бедствуют.

Сам Мавроди умер на автобусной остановке в 2018 году в возрасте 62 лет и был похоронен на деньги бывших вкладчиков МММ.