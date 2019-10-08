Под Молодечно пьяный россиянин на Land Cruiser врезался в машину ГАИ 11 8.10.2019, 12:51

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Водителя из РФ догоняли со стрельбой.

В Молодечненском районе милиционеры со стрельбой задерживали нетрезвого водителя. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Сообщение о пьяном водителе Toyota Land Cruiser, который совершил ДТП и пытался скрыться, поступило в милицию вечером 6 октября. По словам звонившего, виновник аварии уехал в сторону деревни Носилово, агрессивно маневрируя и петляя по проезжей части.

На трассе Молодечно — Сморгонь милиционеры обнаружили черный Land Cruiser с российскими регистрационными знаками. Водитель автомобиля вел себя неадекватно, постоянно выезжал на встречку, чем создавал реальную угрозу другим участникам дорожного движения. В деревне Асаново сотрудники милиции совместно с мужчиной, который вызывал ГАИ и преследовал нарушителя на личном авто, блокировали Toyota. На неоднократные законные требования выйти из автомобиля водитель Land Cruiser не реагировал. А в какой-то момент снова попытался скрыться, врезавшись при этом в служебный автомобиль и едва не сбив инспектора ГАИ.

В ходе продолжившейся погони сотрудник угро принял решение использовать табельное оружие для остановки транспортного средства. Прицельными выстрелами он повредил два колеса Toyota, после чего та проехала еще около четырех километров. В деревне Носилово водитель съехал в кювет и попытался убежать, но был задержан.

Водителем Toyota Land Cruiser оказался 42-летний гражданин Российской Федерации. У мужчины при себе обнаружили два российских паспорта и два водительских удостоверения.

Так как нарушитель был с явными признаками алкогольного опьянения, его отвезли на медосвидетельствование, от которого он отказался. На 42-летнего водителя составили 7 административных протоколов. Автомобиль поместили на штрафстоянку.