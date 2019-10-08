Игнат Буйницкий: шляхтич, который сделал популярным белорусский фольклор 8.10.2019, 18:47

Игнат Буйницкий

Именно он является основателем первого профессионального национального белорусского театра.

От его деятельности отворачивали нос многие из т.н. образованных людей польской и русской культуры. А этот человек – шляхтич древнего герба «Лебедь» не только увидел огромный художественный потенциал белорусского народного пения и танцев, но и показал его на высокой театральной сцене, пишет «Белсат».

Оказалось, что крестьянин-белорус со своей культурой совсем не хуже, чем другие более «благородные народы». Буйницкий имел со своей труппой бешеный успех, где бы ни появлялся. Недаром упорно держится легенда о том, что он даже и умер во время танца.