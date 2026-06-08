Популярный продукт исчез с полок, а потом его заметили в России 8.06.2026, 14:00

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Фото: onliner

Фотофакт.

В конце прошлого года белорусы заметили, что из магазинов пропал питьевой йогурт Teоs. У производителя часто спрашивали про него в соцсетях, а недавно читатели поделились с Onlíner, что видели продукт за пределами страны.

«Питьевой йогурт Teоs, к сожалению, сейчас выведен из ассортимента», — пояснял производитель в своем Instagram.

Вопросы про него снова посыпались в конце зимы, когда из магазинов очень быстро раскупали греческий йогурт. Питьевой как раз был альтернативой для тех, кто следит за тем, чтобы в рационе было побольше белка.

В конце марта журналисты заметили йогурт в московском «Ашане» и Metro, а в начале мая читатель поделился, что увидел его в магазине Санкт-Петербурга.

Сейчас в российских сетях он стоит от 84 до 129 российских рублей (это примерно от 3,2 до 4,9 белорусского рубля).

А теперь продукт вернулся в магазины — фото поделилась одна из пользовательниц Threads. У нас он стоит чуть дороже 1,8 рубля.

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