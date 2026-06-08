«Путин понимает только силу» 8.06.2026, 14:03

Экс-глава НАТО призвал ЕС усилить давление на Кремль.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что любые разговоры о назначении европейского спецпосланника для переговоров с Россией преждевременны без предварительного усиления давления на Москву и укрепления позиций Украины, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

По его словам, Путин понимает только силу, а потому дипломатические инициативы без опоры на военную, экономическую и политическую устойчивость Европы рискуют стать отвлекающим фактором. Расмуссен подчеркнул, что США фактически больше не выступают гарантией европейской безопасности, и Европе приходится закрывать этот вакуум самостоятельно.

Он выделил три ключевых направления действий. Первое — системное ослабление российской военной экономики, включая ограничение поставок критических компонентов для производства ракет и усиление ударов по инфраструктуре, поддерживающей военные возможности России. Отдельное внимание он уделил «теневому флоту» Москвы и доходам от экспорта нефти через Балтийское море.

Второе направление — ускоренное восстановление украинской энергетической и критической инфраструктуры. По его оценке, удары России по энергосистеме направлены на подрыв устойчивости украинского общества до любых возможных переговоров, поэтому восстановление мощностей становится элементом стратегического сдерживания.

Третьим и ключевым шагом он назвал четкий политический курс на вступление Украины в Европейский союз. По его мнению, это станет наиболее сильным сигналом для Москвы о невозможности подчинения Украины и одновременно гарантией безопасности, которую Россия не сможет заблокировать.

Расмуссен также предложил ускорить процесс евроинтеграции за счет отказа от принципа единогласия в отдельных решениях и более глубокой интеграции Украины в европейские экономические и оборонные структуры.

Он подчеркнул, что европейские ценности, за которые, по его словам, воюет Украина, требуют конкретных политических решений. Любая неопределенность, затягивание или половинчатые обещания лишь усиливают риск нового витка конфликта.

По его выводам, вопрос переговорного посланника теряет смысл без предварительного формирования реального баланса сил, на котором и может строиться будущий диалог с Россией.

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