Зеленский прокомментировал результаты выборов в Армении
- 8.06.2026, 14:14
Украина готова к расширению сотрудничества с Ереваном.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.
Об этом говорится в публикации украинского лидера в соцсети Х в понедельник, 8 июня.
«Поздравляю Армению с проведением демократических, свободных выборов и Никола Пашиняна — с победой. И это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определите. Желаем вам успеха», — написал Владимир Зеленский.
Вітаю Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою. І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2026
Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб…
Он подчеркнул, что Украина готова к расширению сотрудничества с Арменией.
Также Зеленский отметил важность того, чтобы Европейский союз оказал Армении реальную поддержку.
«Именно сейчас время, чтобы Евросоюз реально поддержал Армению и сделал все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жить лучше благодаря отношениям с Европой. Это тест для Евросоюза», — указал президент Украины.
Он добавил, что необходимо не упустить время и возможности.