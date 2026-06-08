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Зеленский прокомментировал результаты выборов в Армении

  • 8.06.2026, 14:14
Зеленский прокомментировал результаты выборов в Армении
Владимир Зеленский

Украина готова к расширению сотрудничества с Ереваном.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

Об этом говорится в публикации украинского лидера в соцсети Х в понедельник, 8 июня.

«Поздравляю Армению с проведением демократических, свободных выборов и Никола Пашиняна — с победой. И это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определите. Желаем вам успеха», — написал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина готова к расширению сотрудничества с Арменией.

Также Зеленский отметил важность того, чтобы Европейский союз оказал Армении реальную поддержку.

«Именно сейчас время, чтобы Евросоюз реально поддержал Армению и сделал все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жить лучше благодаря отношениям с Европой. Это тест для Евросоюза», — указал президент Украины.

Он добавил, что необходимо не упустить время и возможности.

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