Зеленский прокомментировал результаты выборов в Армении 8.06.2026, 14:14

Владимир Зеленский

Украина готова к расширению сотрудничества с Ереваном.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с победой его партии «Гражданский договор» на парламентских выборах.

Об этом говорится в публикации украинского лидера в соцсети Х в понедельник, 8 июня.

«Поздравляю Армению с проведением демократических, свободных выборов и Никола Пашиняна — с победой. И это победа суверенитета Армении, вашей независимости и права жить так, как вы сами определите. Желаем вам успеха», — написал Владимир Зеленский.

Вітаю Вірменію з проведенням демократичних, вільних виборів та Нікола Пашиняна – з перемогою. І це перемога суверенітету Вірменії, вашої незалежності й права жити так, як ви самі визначите. Бажаємо вам успіху.



Україна готова до розширення нашої співпраці, і саме зараз час, щоб… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 8, 2026

Он подчеркнул, что Украина готова к расширению сотрудничества с Арменией.

Также Зеленский отметил важность того, чтобы Европейский союз оказал Армении реальную поддержку.

«Именно сейчас время, чтобы Евросоюз реально поддержал Армению и сделал все необходимое, чтобы люди почувствовали, что жить лучше благодаря отношениям с Европой. Это тест для Евросоюза», — указал президент Украины.

Он добавил, что необходимо не упустить время и возможности.

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