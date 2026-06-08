Мужчина не платил алименты и хотел выехать из Беларуси 2 8.06.2026, 13:21

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На границе его ждал сюрприз.

47-летний житель Житковичей не платил алименты на троих детей и накопил более 30 тысяч долга. Когда он собирался выехать за границу, его ждал неприятный сюрприз.

В отношении мужчины в районном ОПИ находилось три исполнительных производства. Мужчина работал водителем в транспортной компании, несмотря на удержания из зарплаты, задолженность по алиментам не погашалась.

Чтобы мужчина погасил долг, судебный исполнитель ограничил регистрационные действия с его авто. После увольнения должника его машину решили арестовать, а в суд направили документы, чтобы ограничить ему выезд за пределы Беларуси.

Несмотря на это, мужчина попытался покинуть страну и выехать в соседнее государство, но его задержали на границе. Авто арестовали и отправили на штрафстоянку — его оценят и продадут, а деньги направят на погашение долга по алиментам.

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