К «Дожинкам» в Калинковичах розовую плитку поменяют на голубую 8.06.2026, 14:09

Сумма космическая.

В рамках подготовки к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2026» в Калинковичах занялись любимым делом белорусских чиновников-хозяйственников — перекладыванием тротуарной плитки.

Как заметил «Флагшток» в отчете Калинковичского райисполкома, плитку полностью перекладывают на площади Ленина перед административным зданием райисполкома. Работы не проходили через сервис госзакупок. Новая плитка будет с орнаментом необычного для городского благоустройства голубого цвета. Раньше узор был розовым.

При этом на фото 2025 года не заметно особых дефектов тротуарного покрытия на площади — оснований для ремонта и замены плитки визуально не наблюдалось. Выходит, что власти вложили огромную сумму из бюджета в работы, в которых не было необходимости.

Точная стоимость этих работ не известна, но по приблизительным расчетам она может достигать 1 млн рублей или примерно 300 тыс. долларов. Площадь плиточного покрытия составляет около 10 000 кв. м. Для демонтажа старой плитки и устройства нового покрытия по эскизу по существующим расценкам необходимо от 800 тыс. до 1,1 млн рублей.

И это при том, что почти 3 млн рублей (1 млн долларов) уже было вложено в текущий и капительный ремонт здания райисполкома — согласно опубликованным ранее тендерам. Ремонт пока продолжается, его должны завершить как раз к «Дожинкам».

Предполагаются, что демонтированную с площади плитку отдадут на благоустройство территорий школ, но даже такое оправдание растраты огромной суммы из бюджета выглядит несостоятельным.

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