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Пашинян отпраздновал победу в своем стиле

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  • 8.06.2026, 13:29
  • 2,544
Пашинян отпраздновал победу в своем стиле
Никол Пашинян
Фото: news.am

Армянский премьер записал видео.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал видео под песню Queen «We Are the Champions».

Публикация появилась в его Instagram после оглашения предварительных итогов парламентских выборов в стране. Подобные видео под музыку — фирменный стиль премьера Армении.

Отметим, партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала на парламентских выборах 49,81% по результатам подсчета 100% голосов

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