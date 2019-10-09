Фонд Навального в РФ внесли в список «иностранных агентов» 6 9.10.2019, 12:40

1,115

Руководителей фонда о решении не уведомили.

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), основанный оппозиционером Алексеем Навальным, внесен в список "иностранных агентов".

Минюст России сообщил об этом на своем сайте. В нем сказано, что 9 октября на основании закона "О некоммерческих организациях" ФБК включен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

Решение принято на основании проверки, проведенной московским управлением министерства, сказано в сообщении.

Директор ФБК Иван Жданов сообщил Интерфаксу, что фонд о решении не уведомили. "Мы еще ничего не получали", - сказал он.

3 августа прямо во время акции протеста в центре Москвы Следственный комитет России (СКР) объявил о возбуждении уголовного дела об отмывании 1 млрд рублей сотрудниками ФБК. Позже сумма была скорректирована - 75 млн рублей.

В десятках городов России у сотрудников штабов Навального в сентябре прошли обыски по этому уголовному делу.

По версии следствия, сотрудникам ФБК переводили деньги в российской и иностранной валюте, якобы полученные преступным путем. СКР заблокировал счета ФБК и региональных штабов Навального в связи с расследованием дела.

Закон об "иностранных агентах" был принят в 2012 году. Такими организациями, согласно закону, признаются те, что ведут политическую деятельность и одновременно получают иностранное финансирование.

Для "иностранных агентов" предусмотрен более жесткий механизм контроля.