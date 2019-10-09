Фрэнсис Фукуяма: Не думаю, что Россия легко «переварит» Беларусь 3 9.10.2019, 19:24

Фрэнсис Фукуяма

Профессор Стэнфордского университета - об интеграции Беларуси и РФ.

Профессор Стэнфордского университета, американский политолог, философ и экономист Фрэнсис Фукуяма, чьи научные работы переведены более чем на двадцать языков мира, прокомментировал на Форуме Бориса Немцова интеграцию Беларуси и России, передает корреспондент Charter97.org.

- Что вы думаете об интеграции по плану Путина?

- Она опасна в геополитическом смысле. Потому что сценарий, о котором говорил Алексей Навальный, станет оправданием того, что Путин станет президентом новой конфедерации на очередные пять-десять лет. И ничего хорошего в этом нет для международных отношений. Это увеличит территорию России и ВВП, военную мощь, и российская армия будет гораздо ближе к Восточной Европе. Поэтому я думаю, что это опасный ход событий. Но не думаю, что Россия легко «переварит» Беларусь, - сказал Фукуяма.