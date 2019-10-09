Алексей Навальный: Режим Лукашенко поддерживается за счет граждан России 16 9.10.2019, 20:31

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Алексей Навальный

Российский политик рассказал, как относится к субсидиям, которые Путин дает Лукашенко.

В Варшаве 9-10 октября проходит Форум Бориса Немцова. Во время дискуссии оппозиционного политика Алексея Навального с политологом, профессором Стэнфордского университета Фрэнсисом Фукуямой был затронут вопрос интеграции Беларуси и России, передает корреспондент Charter97.org.

- Интеграция Беларуси и России - насколько это реально?

- Протокол об интеграции, опубликованный в газете, безусловно, желаемый вариант для российской власти. Они мечтают о варианте, при котором транзит осуществится таким образом, что Беларусь станет частью федеративного или конфедеративного государства. И Путин таким образом заново зайдет на первый срок уже в новое государство. Но здесь есть, наверное, главное препятствие, которое называется Александр Григорьевич Лукашенко, который тоже не лыком шит, и он поопытней многих будет в таких интригах и вещах.

Но что, как мне кажется, будет делать кремлевская власть? С учетом тяжелой экономической ситуации и небольшого размера экономики Беларуси, оно будет играть на ухудшение экономической ситуации и попытку продать идею: мол, ребята, приходите к нам, зарплата и пенсия будут в два раза больше! И мы увидим любопытную игру двух авторитарных лидеров. Но я не думаю, что это случится в таком варианте, хотя этого исключать нельзя. Но Кремль об этом, безусловно, мечтает. Лукашенко, думаю, не мечтает, но экономика есть экономика.

- Какими вы видите отношения между двумя странами в «прекрасной России будущего»?

- Я знаю, что само слово интеграция пугает, но в принципе нам не нужно ничего выдумывать в плане взаимоотношений России и Беларуси. Прекрасные взаимоотношения, международная торговля, все довольны и счастливы, просто не нужно делать ничего и все будет хорошо.

- Как вы относитесь к субсидиям, которые Путин дает режиму Лукашенко?

- К субсидиям я отношусь негативно, потому что они предоставляются за счет граждан Российской Федерации. В этом заключается некая странная геополитическая игра, но игра эта происходит за счет граждан России. Если Беларусь нуждается в поддержке России, а она нуждается и это нормально, мы можем вполне себе ее поддерживать на каких-то нормальных, разумных приемлемых рыночных условиях», – заявил политик.