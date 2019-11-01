закрыть
1 ноября 2019, пятница, 21:39
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Минское «Динамо» проиграло 10-й матч подряд

17
  • 1.11.2019, 19:32
  • 1,510
Минское «Динамо» проиграло 10-й матч подряд
Фото: ShutterStock

Минчане уступили в овертайме «Магнитке».

Минское «Динамо» в овертайме уступило магнитогорскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3, передает pressball.by.

«Зубры» потерпели десятое поражение подряд.

МЕТАЛЛУРГ — ДИНАМО Мн — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

МЕТАЛЛУРГ: Галимов; Антипин — Береглазов, Мозякин (к) — Нестрашил — Паршин; Яковлев — Бирюков, Козун — Расмуссен — Потехин; Дронов – Матушкин, Кулемин — Дорофеев — Локтионов; Рожков — Любимов — Тимкин; Минулин, Коробкин.

ДИНАМО: Энрот; Еременко — Готовец (к), Шор — А.Костицын — Спунер; Евенко — Денисов, Демков — Павлович — Принс; Бокун — Знахаренко, Мартынов — Ковыршин — Павленко; Когалев — Степанов — Дадонов; Дюков, Китаров.

ШАЙБЫ: 0:1 — Шор (Дюков, А.Костицын, 9.12). 1:1 — Береглазов (Мозякин, 10.56 — бол.). 2:1 — Расмуссен (Козун, Матушкин, 13.50). 2:2 — Ковыршин (Еременко, Демков, 36.02 — бол.). 3:2 — Локтионов (Мозякин, 64.45).

Напомним, самая продолжительная серия поражений у «Динамо» состоялась в прошлом сезоне, тогда «зубры» проиграли 11 игр подряд.

Следующий матч «Динамо» сыграет на выезде против «Салавата Юлаева» 3 ноября.


популярное за неделю

Мнение

Дедушка Швондер и его внуки
Дедушка Швондер и его внуки Ирина Халип
Караул устал, но смена не приходит
Караул устал, но смена не приходит Владимир Халип
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды
Во власти в Беларуси заседают все больше бездари да невежды Дмитрий Растаев
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее
«Белорусская модель» и толпа кормящихся с нее Александр Обухович