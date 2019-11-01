Минское «Динамо» проиграло 10-й матч подряд

Минское «Динамо» проиграло 10-й матч подряд17
- 1.11.2019, 19:32
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Минчане уступили в овертайме «Магнитке».
Минское «Динамо» в овертайме уступило магнитогорскому «Металлургу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ — 2:3, передает pressball.by.
«Зубры» потерпели десятое поражение подряд.
МЕТАЛЛУРГ — ДИНАМО Мн — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
МЕТАЛЛУРГ: Галимов; Антипин — Береглазов, Мозякин (к) — Нестрашил — Паршин; Яковлев — Бирюков, Козун — Расмуссен — Потехин; Дронов – Матушкин, Кулемин — Дорофеев — Локтионов; Рожков — Любимов — Тимкин; Минулин, Коробкин.
ДИНАМО: Энрот; Еременко — Готовец (к), Шор — А.Костицын — Спунер; Евенко — Денисов, Демков — Павлович — Принс; Бокун — Знахаренко, Мартынов — Ковыршин — Павленко; Когалев — Степанов — Дадонов; Дюков, Китаров.
ШАЙБЫ: 0:1 — Шор (Дюков, А.Костицын, 9.12). 1:1 — Береглазов (Мозякин, 10.56 — бол.). 2:1 — Расмуссен (Козун, Матушкин, 13.50). 2:2 — Ковыршин (Еременко, Демков, 36.02 — бол.). 3:2 — Локтионов (Мозякин, 64.45).
Напомним, самая продолжительная серия поражений у «Динамо» состоялась в прошлом сезоне, тогда «зубры» проиграли 11 игр подряд.
Следующий матч «Динамо» сыграет на выезде против «Салавата Юлаева» 3 ноября.