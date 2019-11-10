В Вильнюсе проходит Форум свободной России 10.11.2019, 10:35

1,207

Фото: golos-ameriki.ru

В нем участвуют около 500 человек из 50 российских регионов и 31 страны.

Открывая VIII Форум свободной России, сооснователь ФСР Иван Тютрин сообщил, что в зале присутствуют почти 500 человек из более чем 50 российских регионов и 31 страны. При этом на заднике за сценой была изображена карта мира и перечислены города, жители которых присутствуют на Форуме, сообщает «Голос Америки».

Выступая с приветственным словом, Гарри Каспаров отметил, что вильнюсский Форум - «Единственный кусочек свободной России, где можно говорить о важном». Несколько дней назад Каспаров также упомянул, что VIII ФСР открывается в 30-ю годовщину падения Берлинской стены.

«А несколько дней назад скончался Владимир Буковский, боровшийся в последние годы с гэбэшной реинкарнацией советского режима. Когда Буковский начинал диссидентский путь, стена была возведена, и тогда казалось, что она – навсегда. Но диссиденты боролись, и они победили», - сказал Гарри Каспаров и предложил почтить память Владимира Буковского минутой молчания.

«За нашу и вашу свободу!»

Модератор секции «Репрессивные практики путинского режима» Даниил Константинов начал с того, что тема правозащиты в России становится все более актуальной с каждым годом. Обращаясь к участнику секции Роману Попкову, он упомянул о том, что принято считать, будто в начале нулевых годов режим был более мягким, вегетарианским. Попков в свою очередь отметил, что тревожные сигналы стали поступать уже тогда. «С 2002 года МВД включилось в борьбу против оппозиции, и наиболее прозорливые люди, такие, как Политковская и Каспаров, уже тогда видели эволюцию режима в сторону тоталитаризма», - напомнил он.

По мнению Романа Попкова, серьезное препятствие на пути движения России к тоталитаризму, это отсутствие идеологии у путинского режима. «К власти пришли нигилисты, циники, у которых нет внутреннего огня, как у Ленина, Сталина, Гитлера. Но полицейские практики превосходят то, что было во времена Брежнева», - убежден бывший политзаключенный.

Руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев подчеркнул, что он против насильственных действий в отношении представителей власти, но продолжит бороться с режимом. Полноценной диктатуры в России в настоящее время нет, ее становлению мешает коррупция во власти, противостояние разных групп влияния.

Лев Пономарев

Фото: golos-ameriki.ru

«У меня большие надежды на молодежь, - продолжил Лев Пономарев. - Они свободные люди и не боятся. Видят, что кого-то сажают, но продолжают свои действия. И мы, старики, должны помочь им создать условия для борьбы. Но протест должен быть мирным».

Еще одним участников секции стал Олег Сенцов. Даниил Константинов поблагодарил его за слова в поддержку российских политзаключенных. Сенцов поприветствовал участников Форума и сказал, что он готов к взаимодействиям с российской оппозицией. «У нас общий враг – Путин. Победить его можно только изнутри самой России. И кто готов взаимодействовать с нами, и кто считает, что Крым - это Украина, тот наш союзник. Комбайн смерти (силовики) – проходится по всем, не разбирая, украинец или россиянин. За нашу и вашу свободу!», - сказал Олег Сенцов.

Рассказывая о событиях февраля и марта 2014 года, когда в результате победы Майдана Виктор Янукович бежал в Россию, но в ответ Россия аннексировала Крым, Сенцов подчеркнул: «Я пацифист, я против насилия в мирное время. Но нужно бывают моменты, когда нужно проявить силу, взять судьбу в свои руки».

После окончания дискуссии корреспондент Русской службы «Голоса Америки» попросила Льва Пономарева прокомментировать нынешнюю ситуацию с Общероссийским движением «За права человека», после того, как Верховный суд РФ в первой инстанции принял решение о ликвидации юридического лица.

Руководитель движения сообщил, что на это решение будет подана апелляция. «Мы, конечно, хотим сохранить юридическое лицо, но на всякий случай готовим другой вариант. 30 ноября состоится съезд "За права человека", куда приедут делегаты со всей страны, и мы примем поправки в устав, необходимость которых за время с 2014 года (предыдущего съезда) накопились. И после этого пойдем на апелляцию. Но, понимая, что мы, скорее всего, этот суд проиграем, мы одновременно создаем новую общероссийскую общественную организацию, которая регулируется другим пакетом законодательства. И будет существовать параллельно две организации с теми же людьми, но уже без юридического лица, пока так возможно. Сколько мы будем существовать - не знаем... Но будем стремиться создать гражданскую коалицию из движений, которые с нами взаимодействовали», - пояснил Пономарев.

В канун открытия VIII ФСР из Москвы пришла печальная весть – скончался правозащитник Сергей Шаров-Делоне, участвовавший в работе первых Форумов свободной России. Лев Пономарев отметил, что он потрясен уходом из жизни своего коллеги: «Он был очень талантливым, уникальным человеком. Конечно, есть все правозащитное сообщество, которое заменит его. Но как человека, где сочеталось страстность, высокий интеллект, образование и умение всю свою важную работу забросить, чтобы спасать одного человека в какой-то далекой колонии, такого заменить невозможно», - сказал руководитель движения «За права человека».

«Никогда советский, гэбэшный режим мирно не трансформировался»

Представляя участников секции «Настала ли в России “Новая политическая эра”?», ее модератор Евгений Киселев отметил, что все они, включая его самого, живут и работают вне России. «Это был не наш выбор, просто в нынешней политической ситуации нам не находится места на родине», - подчеркнул тележурналист. А предваряя дискуссию, Киселев упомянул протестные акции минувшего лета, которые и задал участникам вопрос: «не обманываемся ли мы, не выдаем ли желаемое за действительное, говоря о том, что в России начались какие-то тектонические сдвиги. Мне лично из моего нынешнего киевского далека так не кажется», - высказал он свое мнение.

Фото: golos-ameriki.ru

Координатор портала activatica.org Евгения Чирикова сказала, что за последние сто лет в России никогда не было такой протестной активности. «Это миф, что у Путина нельзя выиграть. В Екатеринбурге отстояли сквер, не дав там построить храм. Аналогичные акции были в Москве, где отстояли парк Торфяновка, в Санкт-Петербурге, где отстояли парк Малиновка. Мы об этом не говорим, а об этом надо кричать. Ведь для людей, которые участвуют в протестных акциях, это очень важно», - заявила она.

Гарри Каспаров был настроен более скептично. По его мнению, Россия за 20 лет поменялась не просто в худшую сторону, это – устойчивый тренд, и не важно, наступил ли в стране тоталитаризм, или это еще жесткий авторитаризм. Каспаров согласился, что власть иногда идет на некоторые послабления, но без жесткого давления на нее в стране ничего не изменится. Упомянув ситуацию 1980-х годов, он напомнил, что к падению советского режима привели жесткое противостояние Советскому Союзу со стороны таких мировых лидеров, как Рональд Рейган и Маргарет Тэтчер, подкрепленное требованиями советских диссидентов – прежде всего Буковского и Сахарова – не идти на уступки Кремлю.

Гарри Каспаров добавил, что примеры, приведенные Евгенией Чириковой, действительно имеют место, но любые протесты власть может купировать, а опасность режиму несет только внешнеполитическое поражение. «Никогда советский, гэбэшный режим мирно не трансформировался. Только под внешним давлением», - подчеркнул Каспаров.

Оппозиционный российский политик Илья Пономарев сказал, что он допускает вариант распада России, подчеркнув: «Для меня это трагический вариант, но я вижу, что такая возможность растет». Вину за сложившуюся ситуацию Пономарев возлагает не только на власть, но и на оппозицию, которая не может дать объединяющую идею. А власть просто «приватизирует» народные инициативы, извращая их суть, как это стало с «Бессмертным полком». «Была акция памяти о погибших родственниках, а сейчас в некоторых странах, в том числе, в Украине это стало символом агрессии», - с сожалением констатировал он.

«Когда теряешь доверие, его очень сложно восстановить»

Тема возвращения России в ПАСЕ обсуждалась еще участниками первой секции нынешнего Форума. Роман Попков заявил, что считает это проявлением слабости, «за которую мы когда-нибудь заплатим новыми внешнеполитическими авантюрами. Это – нерадостная новость», - отметил он.

Лев Пономарев, напротив, подчеркнул, что он с самого начала был за то, чтобы вернуть Россию в ПАСЕ. «Россия должна быть во всех европейских структурах максимально. Но только если Россия будет выполнять определенные условия. Не нужно мифологизировать Путина, он болен мессианством, ему важно участвовать во всех международных тусовках. Так пусть он участвует, не нужно его бояться».

Слова Олега Сенцова: «Я как украинец категорически не поддерживаю это решение», были встречены аплодисментами присутствующих в зале.

«Украина провела демарш, вместе с государствами Балтии и Польшей, покинув зал заседаний ПАСЕ, - напомнил Сенцов. - Я встречался с руководством ПАСЕ в Страсбурге, они все понимают про путинский режим, но считают, что с Россией нужно разговаривать. Я с этим не согласен».

Позже эта тема была в центре обсуждения участников секции «Новый Мюнхен. Сыграла ли ставка Путина на усталость коллективного Запада?».

Бывший премьер-министр Литвы, а ныне депутат Европейского парламента Андрюс Кубилюс высказал несколько парадоксальную мысль: «С одной стороны у Путина получились некоторые любопытные результаты. В Литве после аннексии Крыма появились натовские войска, сейчас у нас есть американские военные. А население настроено прозападно».

Кубилюс также сообщил объявил об инициативе создания «Форума друзей России» для поддержки тех гражданских активистов, которые стоят на позициях западной демократии. Целей у этого будущего проекта пока две: создание пояса успешных государств на границе России – Грузия, Украина, Молдова. И определение стратегии отношений ЕС с Россией, когда она вернется на путь демократического развития: «безвизовый режим, торговые преференции и так далее, чтобы россияне поняли, чего они лишены сейчас», - пояснил литовский европарламентарий.

Немецкий журналист и политический обозреватель Борис Райтшустер считает, что Германия глубоко «путинизирована», и особенно – элиты страны. Он привел данные одного социологического опроса, согласно которым лишь 30% немцев считают, что путинская Россия представляет угрозу ФРГ, а 70% считают, что главный вызов – США. «И это в стране, которая всем обязана американцам. И дело не в том, что Путин - великан, а в том, что у нас карлики, на фоне которых мелкий Путин выглядит великаном», - подчеркнул Борис Райтшустер.

Еще один спикер этой секции – американский политолог Джейсон Смарт сказал, его соотечественники теряют интерес и к Европе, и к России. Эксперт считает, что это плохо: «мы знаем, как Путин угрожает демократическим странам».

В комментарии для Русской службы «Голоса Америки» Смарт так оценил уступки западных лидеров российскому президенту: «Полагаю, что восстановление России в ПАСЕ и возможное участие в саммите «Большой восьмерки» дают Владимиру Путину дополнительные баллы, однако я бы не назвал это победой. Он просто пользуется ситуацией, которая сложилась в результате ослабления международной поддержки Украины. Это был вопрос времени, когда Владимира Путина пригласят на саммит мировых лидеров. Юридически главы стран “восьмерки” воспринимают российского президента как равного. Но, в то же время, они смотрят на российского президента с долей скептицизма. Когда ты теряешь доверие, его очень сложно восстановить», - констатирует Джейсон Смарт.

Перспективы роста гражданской активности в России, тридцатилетие падения Берлинской стены и противоречивая политика западных стран по отношению к путинской России будут обсуждаться во второй день VIII Форума свободной России.