Навальный опубликовал новое расследование 7 11.11.2019, 13:25

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Алексей Навальный

Фото: AP

Российский оппозиционер нашел у семьи прокурора Москвы недвижимость в Черногории, Испании и на Рублевке.

Бывшей жене прокурора Москвы Дениса Попова принадлежит гостиница и три дома в Черногории, а также недвижимость в Испании. Об этом говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

В 2009 году Ирина Попова, когда была замужем за Денисом Поповым, учредила в Черногории компанию Monte Biser. В тот момент доход их семьи составлял 57 тысяч рублей в месяц — такая зарплата была у Попова. На Monte Biser оформлена гостиница на берегу моря в Черногории. Апартаменты в ней можно снять через сайт Booking.com. При этом там же проводят время семья прокурора, утверждается в расследовании.

В ноябре 2018 года в числе учредителей фирмы Ирины Поповой, которая развелась с супругом, появился офшор с Британских Виргинских Островов. Навальный предположил, что это доля Дениса Попова. Стоимость этой недвижимости ФБК оценил в 1,5 миллиона евро.

Кроме того, компании Ирины Поповой принадлежат строящиеся три дома рядом с горнолыжным курортом Колашин в Черногории, а также земля площадью более тысяч гектаров. Общая стоимость недвижимого имущества черногорской фирмы Поповой — три миллиона евро, пишет ФБК.

В 2009 году безработная Ирина Попова купила квартиру в испанской Марбелье. Стоимость квартиры вместе с ипотекой — 645 тысяч евро. В декларации 2010 года ее тогдашнего супруга Дениса Попова эта недвижимость не указана. Ирине Поповой также принадлежит рыболовная база в Астраханской области. ФБК также нашел дачу на Рублевке, которая оформлена на мать прокурора, 79-летнюю Людмилу Попову.

Фонд борьбы с коррупцией называет Ирину номинальным владельцем недвижимости.