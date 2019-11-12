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Организатор забастовки студентов: Дело в том, что у нас министр — коммунист

  • 12.11.2019, 8:13
Организатор забастовки студентов: Дело в том, что у нас министр — коммунист
ФОТО: TUT.BY

Почему взбунтовались учащиеся минского вуза.

Организатор студенческой забастовки Федор Богданов рассказал об акции протеста студентов Минского инновационного университета против решения Минобразования, не продлившего аккредитацию вузу, пишет «Солидарность».

— Здесь дело даже не в идеологии МИУ. Просто… У нас министр образования в Беларуси — идеолог и коммунист, понимаете? И интересно узнать: мы действительно не прошли аккредитацию или, может, не подошли по идеологии? Я имел в виду этот смысл, — пояснил Богданов.

По мнению студента, проблема не в качестве знаний студентов, которые показали хорошие результаты.

— Поэтому здесь, наверное, причина идеологическая, другой я просто не вижу, — предположил Федор Богданов. — Потому что наш вуз не государственный. Многие могут возникнуть вопросы. Может, решили, что если ты не государственный, то ты и не лояльный? Хотя сам я никакой нелояльности в нашем вузе никогда не замечал.

Единственное, у нас никогда не было принуждений. Нас не гоняют на мероприятия, не заставляют ходить на хоккей. У нас не ставят зачет за то, что ты сходил куда-то в качестве массовки. У нас вообще нет зачетов автоматом.


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