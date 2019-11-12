Израиль выдал США российского хакера 12.11.2019, 9:25

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Экстрадиция состоялась вопреки желаниям Москвы.

Власти Израиля экстрадировали россиянина Алексея Буркова в США, где его подозревают в причастности к преступлениям в сфере банковской безопасности.

Экстрадиция состоялась вечером 11 ноября, сообщает dw.com.

10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова на решение министра юстиции Амира Оханы о его выдаче Соединенным Штатам.

В Верховном суде отметили, что это решение было принято вопреки жалобам России после исчерпывающего и детального изучения обстоятельств дела.

1 ноября был принят временный запрет на экстрадицию россиянина.

Программист из Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.

Россиянин был задержан по делу связанного с Бурковым украинского хакера Руслана Елисеева, отбывающего в данный момент тюремное наказание в США по делу о краже данных 62 тысяч банковских карт. Алексей Бурков являлся создателем сайта для продажи украденных данных банковских карт Cardplanet. cc, а также форума для общения хакеров Direct Connection.

Россия предлагала Израилю обменять Буркова на израильтянку Нааму Иссахар, которая была приговорена к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.