Израиль выдал США российского хакера
- 12.11.2019, 9:25
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Экстрадиция состоялась вопреки желаниям Москвы.
Власти Израиля экстрадировали россиянина Алексея Буркова в США, где его подозревают в причастности к преступлениям в сфере банковской безопасности.
Экстрадиция состоялась вечером 11 ноября, сообщает dw.com.
10 ноября Верховный суд Израиля отклонил апелляцию Буркова на решение министра юстиции Амира Оханы о его выдаче Соединенным Штатам.
В Верховном суде отметили, что это решение было принято вопреки жалобам России после исчерпывающего и детального изучения обстоятельств дела.
1 ноября был принят временный запрет на экстрадицию россиянина.
Программист из Санкт-Петербурга Алексей Бурков был задержан в декабре 2015 года в аэропорту Тель-Авива по запросу США.
Россиянин был задержан по делу связанного с Бурковым украинского хакера Руслана Елисеева, отбывающего в данный момент тюремное наказание в США по делу о краже данных 62 тысяч банковских карт. Алексей Бурков являлся создателем сайта для продажи украденных данных банковских карт Cardplanet. cc, а также форума для общения хакеров Direct Connection.
Россия предлагала Израилю обменять Буркова на израильтянку Нааму Иссахар, которая была приговорена к 7,5 годам колонии за хранение и контрабанду наркотиков.