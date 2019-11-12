Белоруска о жизни в Германии: Летом зарабатываю 3,8−4 тысячи евро 2 12.11.2019, 12:58

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Выпускница истфака рассказала, как решилась на крутые перемены в своей жизни.

«Когда уезжала из Беларуси, думала: «Кому теперь нужно мое образование?». На самом деле пригодилось все — и знание немецкого языка, и опыт работы в туризме, и второе высшее», — вспоминает Татьяна Миршбергер. В интервью tut.by девушка рассказала, как у нее получилось осуществить свою мечту и переехать в Германию, о стоимости жизни в Мюнхене и разнице в менталитете между белорусами и немцами.

«После трех лет работы на Крым возить туры в Европу было не страшно»

В старших классах Татьяна (тогда еще Клемянтенок) готовилась поступать в Минский лингвистический университет и усиленно учила немецкий. Но судьба сложилась иначе.

— Поступала я в 2005-м, когда вузы делились на два потока. Лингвистический был во втором. В первый поток подала документы на истфак БГУ — и поступила. Решила, что языки можно выучить на курсах, и ни разу не пожалела: именно эти знания пригодились мне в жизни. Немецкий язык учила параллельно в Институте имени Гете. Потом получила второе высшее в Институте журналистики БГУ по специальности «русский как иностранный язык». Когда уезжала из Беларуси, думала: «Ну кому теперь нужно будет мое образование?». На самом деле пригодилось все — и знание немецкого языка, и опыт работы в туризме, и второе высшее. К примеру, тот же русский язык я преподавала немцам.

Работать Татьяна начала еще во время учебы на истфаке. В 2006-м после первого курса искала работу на лето и нашла вакансию: проводить туры в Крыму. Досрочно сдала сессию — и уехала. Хотя на эту работу Татьяну взяли не сразу. Начальница сказала, что такую молодую девушку никто не будет воспринимать всерьез.

— Даже сейчас я выгляжу, как ребенок, а тогда была совсем девчонкой. Но так случилось, что основной сопровождающий неожиданно заболел. Другого варианта не было — пришлось взять меня. После первой поездки мне сказали: «Ты с нами!». Увидели, что могу спокойно решать любые вопросы. Во время третьей поездки заболел еще один сопровождающий. Мне пришлось работать за двоих, параллельно сопровождать два автобуса. Дело случая — и в меня поверили. Работа была не из легких, но когда тебе 19 лет и ты едешь на море — это настоящий кайф. За одну поездку зарабатывала 100 долларов — для студентки бешеные деньги. За лето можно было получить 1000−2000 долларов. С начальницей мы даже подружились. Благодарна ей за поддержку и ценный опыт.

После третьего курса Татьяна перевелась на «заочку» и стала постоянно работать экскурсоводом.

— Поняла, что экскурсии могут меня прокормить. Конечно, зарабатывала не на шикарную жизнь. Но по сравнению с зарплатами в других сферах вполне достойно. Сначала водила экскурсии по Беларуси. Потом перешла на европейские туры — и поняла, что это мое. Первый выезд с туристами был в Вильнюс, а потом в Чехию: в Прагу и Карловы Вары. После трех лет работы на Крым возить туры в Европу было не страшно.

В работе сопровождающего или экскурсовода важно не воспринимать людей слишком эмоционально. Тоже научилась этому во время работы. Не нужно пускать их слишком близко в свою личную жизнь. Туристам интересно знать про тебя все, особенно в длительном туре. Но важно держать дистанцию. Все люди разные, и нельзя поддаваться на провокации. Когда у туристов претензии, они сливают весь негатив на тебя. Плохая погода, пробки, недоработки турфирмы — в дороге может случиться все. Нужно уметь дать понять, что не все в твоей власти. Спокойно объяснить, что ты не отвечаешь за погоду или пробки на дорогах. Нельзя отвечать грубостью на грубость.

«У меня было два пути: поступать в немецкий университет или выйти замуж»

Все это время Татьяна жила в Минске, но все чаще размышляла о переезде в другую страну:

— После развода со своим белорусским мужем поняла, что хочу перебраться в Европу. Мне всегда нравилась Германия: много раз была здесь с туристическими группами, в этой стране живет моя сестра. Из всех немецких городов больше всего понравился Мюнхен — и я решила, что нужно настраиваться на него. У меня было два пути: поступать в немецкий университет или выйти замуж. Выбрала первый и начала искать университет.

Сдала экзамен по немецкому языку на сертификат DaF («Немецкий как иностранный»), который позволяет поступать в вузы Германии. Параллельно расширяла круг знакомств в интернете: искала языковых партнеров, чтобы тренировать немецкий. Зарегистрировалась на сайте знакомств «Баду», где указала, что живу в Мюнхене. Там встретила своего будущего мужа.

Полгода Татьяна и ее будущий избранник переписывались: он учил русский язык, она — немецкий.

— Общались как приятели: он старше меня и боялся выслать свои актуальные фото. Постепенно подружились и делились всеми событиями своей жизни. В это же время он познакомился с девушкой из Киева и слетал к ней в гости. А потом написал, что у них не сложилось, и, наконец, прислал мне фото — тут я поняла, что он мне нравится. Встретились весной 2014 года: в мае у меня был авиатур в Париж, а он прилетел туда из Мюнхена. Мы продолжили общение, а потом поженились. Так я стала Татьяной Миршбергер.

«Первый месяц после переезда был самым тяжелым: не понимала немецкий. А в следующем уже начала работать»

В июне 2015 года Татьяна переехала в Германию. Первый месяц стал самым трудным.

— Сложности были связаны с языком: целый месяц голова болела каждый день. Приехала вроде бы с хорошим уровнем немецкого, но из-за стресса ничего не понимала. Слышала разговоры прохожих на улице и не могла разобрать, о чем они говорят. Лингвисты считают, что мозгу нужен месяц, чтобы адаптироваться к новой языковой среде. Так и случилось. Помню, как всю ночь снились сны на немецком языке, а утром все стало на свои места. Страха перед чужим укладом жизни у меня не было: часто возила туры в Европу — и уже было все знакомо. Первый месяц муж переживал, что у меня не было знакомых, брал экстренные выходные, чтобы проводить со мной время. Через месяц понял, что на всех моих знакомых уже не хватает времени. Сейчас у меня хороший круг общения — чувствую себя здесь как дома.

Когда люди переезжают в другую страну, им приходится заниматься оформлением документов, и на это уходит много времени и сил. Татьяна советует относиться ко всему без негатива.

— Люди требуют, чтобы все вопросы решались мгновенно, и, конечно, в итоге они разочарованы. Надо понимать, что в каждой стране свои порядки. Приходи с миром, будь вежлив и улыбайся — и к тебе отнесутся по-доброму. У меня был такой адреналин, что переехала и осуществила свою мечту. Поэтому все процедуры с документами совсем не тяготили. Настолько хотела тут жить, что даже чиновники прониклись моей историей.

Уже через месяц после переезда в Мюнхен Татьяна начала работать. Сдала экзамены — и получила лицензию экскурсовода.

— Мюнхен — это город, где не выживет только дурак. Нужно не лениться и представлять, чего ты хочешь. Оформила разрешение на проведение экскурсий и преподавание русского. Стала работать как индивидуальный предприниматель. Изучила все экскурсионные маршруты, город, музеи. Объем информации был большой, но помогли опыт в туризме и исторические знания. Туристов нахожу через интернет. Организовала рекламу на нескольких туристических порталах. Большинство заказов сейчас идет из инстаграма. Помогает и «сарафанное радио».

Больше всего заказов на экскурсии у Татьяны от украинских туристов, затем — россияне. Услуги гида чаще заказывают те, кто путешествует семьями: люди с детьми выбирают индивидуальный туризм, чтобы подстроить программу под них. Особенно туристов удивляет расслабленная атмосфера, архитектура и пивные рестораны Мюнхена.

— Впечатляют замки Баварии и природа. У города хорошая география: 40 минут — и вы в горах или у красивых озер. Рядом Италия, Швейцария, Хорватия, Австрия.

«Аренда квартиры в Мюнхене — от 700 до 2500 евро в месяц»

Мюнхен — самый дорогой город Германии, поэтому цены могут удивить.

— Стоимость аренды квартиры зависит от ее площади и района — от 700 до 2500 евро в месяц, но в среднем — около 1500−1800. Квартплата обычно уже входит в эту сумму. В конце года владелец квартиры пересчитывает коммунальные расходы: бывает, нужно доплатить, а бывает, что он возвращает тебе остаток. На продукты в среднем уходит около 300 евро в месяц — это достойное питание для небольшой семьи. Кто-то выделяет на питание больше: 500−600 евро в месяц. Нужно понимать, что цены зависят не только от продуктов, но и от торговой сети. Некоторые мюнхенцы никогда не пойдут в магазины сети «Алди», потому что это не их уровень, а выберут более дорогую сеть «Эдека». Одна и та же продуктовая корзина в них может отличаться по стоимости в два раза. Транспорт в Мюнхене тоже дорогой: проездной стоит 70 евро в месяц. Здесь в метро нет турникетов и контроля на входе, но штраф за безбилетный проезд — 60 евро. Поэтому никто не хочет рисковать.

Медицина в Германии платная. Стоимость страховки зависит от уровня дохода: чем больше зарабатываешь, тем больше платишь за страховку, хотя спектр услуг от ее стоимости не меняется. Медицинские услуги дорогие — и страховка покрывает их не полностью.

— У меня есть дополнительная страховка на зубы. Лечить зубы очень дорого, а обычная страховка покрывает только самые примитивные процедуры. Поэтому многие мюнхенцы ездят лечить зубы в Чехию — там дешевле. Страховку нужно оплачивать, даже если ты редко болеешь. Каждая женщина имеет право раз в год отправиться на лечение в санатории. Для страховки это невыгодно: часто пользуются тем, что женщины не знают о такой возможности. Отказывают, если нет конкретных показаний для матери или ребенка. Поэтому приходится оформлять заявку несколько раз. В этом году я получила такое разрешение: поедем с сыном первый раз в санаторий, расположенный на Северном море, на три недели.

Интересуемся у Татьяны, можно ли при такой дорогой жизни в Мюнхене обеспечивать себя работой экскурсовода.

— Если активно работать, то вполне хватает на жизнь. Сейчас у меня маленький ребенок, поэтому не могу брать все заказы. Летом выходит 3800−4000 евро, зимой — меньше. По меркам Мюнхена деньги небольшие, но для меня это хороший заработок. С экскурсиями так: есть заказы и возможность их проводить — все отлично, нет — уже не чувствуешь себя спокойно. Для меня важен постоянный доход: сейчас открываю в Мюнхене школу программирования для детей. В Германии не очень много учебных IT-центров, поэтому направление перспективное.

«Узнала о беременности — и сразу думаешь, в какой детский сад отдать ребенка»

В Мюнхене есть проблема с детскими садами. Татьяна шутит, что когда женщина узнает о беременности, она идет в «Хофбройхаус» — самый большой и знаменитый пивной ресторан Мюнхена, где особая привилегия для «своих» — личные кружки в отдельных ячейках под замком, и записывается в лист ожидания. Пробиться туда нереально: очередь за ячейкой такая длинная, что дойдет тогда, когда ребенок станет взрослым и сможет пить пиво.

— Так и с детскими садами: узнала о беременности — и сразу думаешь, в какой детский сад отдать ребенка. Оставляешь заявки повсюду, но тебе все время отказывают. Попасть в государственный сад надежды не было. Мне повезло по знакомству достаточно быстро найти хороший частный сад. До этого года и государственные, и частные сады были платными. Государственный стоил 420 евро в месяц. За частный в прошлом году платила 580 евро — это не самый дешевый, но и не самый дорогой вариант. Система такая: чем меньше ребенок, чем выше стоимость. Мы начинали от 700 евро в месяц за ясли, куда сын пошел в девять месяцев. В этом году отменили плату за государственные сады, а для платных выделили субсидию в 100 евро — и наш сад стал стоить дешевле. Сейчас мы платим в районе 450−470 евро в месяц.

Частным садом Татьяна довольна и подчеркивает, что важно инвестировать время и деньги в своего ребенка.

— Он у меня билингв: в четыре года свободно говорит по-немецки и по-русски. Ходит в русскую группу, где с детьми занимаются по системе Монтессори (Система основана на принципах самостоятельности ребенка; свободе в установленных границах; естественном психологическом, физическом и социальном развитии ребенка). Проблем с языками не было: сын четко понимает, с кем на каком языке говорить. Многие считают, что два языка — это нагрузка на ребенка. Не согласна: сын растет в двуязычной среде и воспринимает все на автомате. Хорошо знаю эту тему: изучала билингвизм, когда получала второе высшее образование, и даже поучаствовала в издании учебника «Русский язык как иностранный».

«В Германии в кафе, ресторанах и пивнушках сидят в основном пенсионеры»

Татьяна рассказывает, что жить в городе, который называют «миллионной деревней», очень комфортно.

— У мюнхенцев особый характер: они умеют напрягаться, не напрягаясь. Как в анекдоте: «А как вы расслабляетесь?», «А я не напрягаюсь!». Мюнхен — это город денег. Люди здесь амбициозные, работают много, но без фанатизма. Мюнхенцу не понравится, если начальник скажет выйти в выходные или остаться подольше на работе: ему нужно идти в пивной сад (биргартен) или у него в горах хижина арендована. В этом городе умеют наслаждаться жизнью: «тот, кто умеет жить, тот не спешит», — это как раз про мюнхенцев. Они деятельные, но не любят стресса: есть даже специальное выражение — «keine Stress». У нас в Беларуси напряжение чувствуется везде. Стресс начинается уже на границе: не так подал паспорт, не там открыл, не так ответил. Давайте признаем, что мы привыкли жить под напряжением. Когда только переехала в Мюнхен и начала водить здесь экскурсии, по нашей привычке забегала в ресторан и говорила: «Быстрее, быстрее, быстрее!». Туристам же вечно все не нравится. На такое однажды официант мне ответил: «Подождите! Если не будете спешить, то все успеете».

В Мюнхене уважают традиции и фольклор. У города есть свой стиль, который отличается от остальной Германии и даже Баварии.

— Здесь много «Schickeria» — модных и гламурных людей. Уровень жизни самый высокий по Германии. В кафе, ресторанах и пивнушках сидят в основном взрослые люди и пенсионеры. Раза три в неделю принято выйти куда-нибудь вечером и посидеть за бокалом пива или вина. В Беларуси взрослые люди почти никуда не ходят: их не видно ни в ресторанах, ни в кафе. Дело не только в том, что белорусам не хватает средств, но и в том, что у нас так не принято, нет такого в культуре. С другой стороны, в Германии люди одеваются достаточно просто. Только в Национальном оперном театре можно увидеть, как шучу, классический комплект — меховой воротник и босоножки. Шубы здесь носят только «на выход» в ту же оперу, например. Когда приезжаешь в Беларусь и видишь, как одеты наши девушки, думаешь: «А что сегодня какой-то праздник?». В Германии все очень практично — отвыкаешь от такой одежды. За последние годы Минск сильно изменился: открылось много интересных мест, город стал комфортнее, люди начали одеваться по-европейски. В моем родном Полоцке все по-старому: броская одежда, туфли, которые у нас носят как повседневные, в Германии наденут разве что на тренировки по танцам на пилоне.

Татьяна отмечает, что у каждого народа есть свои сильные стороны. В Беларуси люди по характеру более хмурые, но если они вступают в контакт с человеком, то готовы ему открыться. В Германии люди более приветливые и доброжелательные, но закрытые и сдержанные: чтобы сблизиться и подружиться, должно пройти несколько лет. Поэтому, несмотря на широкий круг общения, близкие подруги у девушки в основном из русскоязычного окружения.

«После свидания счета оплачивают отдельно: женщина может обидеться, если за нее заплатит мужчина»

— Местные мужчины — это вообще находка. Если идешь в ресторан и немец за тебя платит, то возможны два варианта: или мужчина почувствовал твой славянский менталитет, или хочет с тобой переспать. Если же платит только за себя, считается, что это хороший знак: так он хочет показать свое уважение. В ресторане после свидания счета оплачивают, как правило, отдельно. В Германии очень самостоятельные женщины, которые стремятся подчеркнуть свою независимость. Женщина может обидеться, если за нее заплатит мужчина или подарит ей дорогой подарок. Поэтому мужчины уже не знают, как себя вести. Сформировалась новая культура, основанная на практичности. Я всегда много работала и неплохо зарабатывала. Мой бывший муж привык, что за все плачу я, и был только рад такому раскладу. Мне кажется, это убивает всю мужскую сущность. После такого опыта настороженно отношусь к немецким мужчинам.

По мнению Татьяны, белорусские мужчины более «мужикастые»: даже друзья готовы прийти на помощь только потому, что ты девушка. А вот в Германии нельзя так просто обратиться к знакомому: если попросишь подвезти, могут ответить, что он тебе не такси. Здесь даже на свидании парень спокойно отправит тебя домой одну на трамвае.

— С другой стороны, у немецких мужчин много других плюсов. В плане отношений к семье и детям немецкие мужчины выигрывают у белорусских. Наши мужчины считают: раз они заработали деньги, то на этом их вклад в семью заканчивается. Согласна, что женщина должна создавать уют и заботиться о доме. Но мужчина должен уделять достаточно внимания ребенку. Наши мужчины вообще не интересуются, чем занимается их ребенок, что у него происходит в школе, чем он живет. А когда нужно идти на родительское собрание, то отмахиваются: «Ты иди». В Германии отцы иногда даже более активные, чем мамы. Немецкие мужчины боготворят своих детей. Занимаются домашними делами: могут и убрать, и приготовить. Здесь смотрят на вещи практичнее: если у женщины карьера идет лучше, то в декрете с ребенком остается мужчина.

«Роды — одно из любимых впечатлений о Германии»

Татьяна рассказывает, что с начального срока беременности до рождения ребенка принято, чтобы пары приходили на прием к врачу вместе. Семья проходит все вместе: от зачатия и до рождения.

— На родах мужчины присутствуют обязательно — это даже не обсуждается. Роды платные: если страховка не покрывает расходы, то обойдутся около 5000 евро. Отношение к женщинам такое хорошее, что даже не хочется выписываться из клиники. Еда — как в ресторане, хороший уход и отношение. Говорят: «Отдыхайте! Не ходите сами, мы вас сами отвезем на коляске». В палатах удобные кровати, еду первые дни подают на специальном столике прямо в постель. Ребенок все время находится с матерью, но первые дни медперсонал приходит менять ему подгузники, показать и объяснить, как правильно все делать, помогают прикладывать к груди. Если женщина устала, ребенка забирают — и она может отдохнуть. Медицинские работники стараются создать атмосферу праздника, хотя для клиники — это рутина, там рожают круглые сутки напролет. Весь персонал улыбался и говорил: «Фрау Миршбергер, сердечно поздравляем!». И ты чувствуешь себя королевой, понимаешь, что это особенный для тебя день. На следующий день приходит новая смена — и тоже тебя поздравляет. Роды — одно из любимых впечатлений о Германии.

Татьяна живет в Германии уже пятый год.

— Многому научилась у мюнхенцев. Они умеют находить радость в мелочах и наслаждаться каждым моментом. Ведь у белорусов не все так плохо, но наши люди привыкли смотреть на жизнь через серые фильтры и видеть больше негатива, чем позитива.

Полтора года назад мы с мужем расстались, а сейчас разводимся. Но из этого города я не уеду. Каждый год летаю к родственникам в Беларусь, а когда возвращаюсь, то чувствую, что мой дом уже в Мюнхене. Лечу в Германию — и знаю, что нас с сыном не встретят в аэропорту, что дома не приготовлено. Но это мой город, мой дом и мои стены — и я счастлива, что живу здесь.