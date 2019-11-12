Николай Козлов — дроздунам: А рожа не треснет?1
- 12.11.2019, 13:12
Лидер ОГП провел креативный пикет в Минске.
9 ноября в Минске прошел агитационный пикет Николая Козлова. Лидер Объединенной гражданской партии и его команда держали плакаты, обращающие внимание на нищету и бесправие белорусов, сообщает сайт ucpb.org.
"Законом в Беларуси давно уже является не Конституция, а вал различных подзаконных актов, указов и декретов, которые, по сути, стали сводом понятий, по которым действует вертикаль власти и чиновники в мантиях судей. Сейчас у нас грабеж граждан узаконен декретами "о тунеядцах" и прочими указами, которые позволяют обирать народ.
Хватит нас грабить!
ОГП выступает за возвращение Конституции ее статуса основного закона. Закон должен быть един для всех! Необходимо восстановить реальное разделение властей и независимость суда. Каждый гражданин должен быть защищен от криминала и произвола государства. Народ - источник власти по Конституции. Недопустимо, чтобы высшие чиновники получали в Дроздах миллионно-долларовые котеджи, в то время как большому количеству граждан не хватает на еду. Уже 2 млн 600 тыс. беларусов не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. И это - по данным Белстата!", — заявил лидер ОГП.
Сам кандидат и члены его команды держали плакаты:
"Остановить узаконенный грабеж!"
"Друзьям все... Абсолютно все... Остальным - Декрет "о тунеядцах" и поборы!""Друзьям все... А рожа не треснет?
"Дроздуны! Мы вам не дойные коровы!"
"Дроздунам - все. Народу - закон?"