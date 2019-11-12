Николай Козлов — дроздунам: А рожа не треснет? 1 12.11.2019, 13:12

Николай Козлов

Лидер ОГП провел креативный пикет в Минске.

9 ноября в Минске прошел агитационный пикет Николая Козлова. Лидер Объединенной гражданской партии и его команда держали плакаты, обращающие внимание на нищету и бесправие белорусов, сообщает сайт ucpb.org.

"Законом в Беларуси давно уже является не Конституция, а вал различных подзаконных актов, указов и декретов, которые, по сути, стали сводом понятий, по которым действует вертикаль власти и чиновники в мантиях судей. Сейчас у нас грабеж граждан узаконен декретами "о тунеядцах" и прочими указами, которые позволяют обирать народ.

Хватит нас грабить!

ОГП выступает за возвращение Конституции ее статуса основного закона. Закон должен быть един для всех! Необходимо восстановить реальное разделение властей и независимость суда. Каждый гражданин должен быть защищен от криминала и произвола государства. Народ - источник власти по Конституции. Недопустимо, чтобы высшие чиновники получали в Дроздах миллионно-долларовые котеджи, в то время как большому количеству граждан не хватает на еду. Уже 2 млн 600 тыс. беларусов не могут позволить себе минимальный набор товаров и услуг. И это - по данным Белстата!", — заявил лидер ОГП.

Сам кандидат и члены его команды держали плакаты:

"Остановить узаконенный грабеж!"

"Друзьям все... Абсолютно все... Остальным - Декрет "о тунеядцах" и поборы!""Друзьям все... А рожа не треснет?

"Дроздуны! Мы вам не дойные коровы!"

"Дроздунам - все. Народу - закон?"