Как хотят «заморозить» долги госпредприятий 5 12.11.2019, 13:49

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Что происходит фактически?

Проект указа Лукашенко с рабочим названием «О реструктуризации задолженности» предусматривает выпуск отдельными предприятиями ценных бумаг для погашения задолженности перед бюджетом на общую сумму 560 млн руб. Речь идет о производителях хлебопродуктов (конкретные предприятия не указываются), а также об ОАО «Гомельоблагросервис», «Минскоблагросервис», «Управляющая компания холдинга «Агромашсервис», сообщает «Экономическая газета».

Механизм финансирования

Предприятие выпускает ценные бумаги в зависимости от своего финансового положения: облигации, если эмитент соответствует требованиям Министерства финансов, или дополнительные акции, если финансовое положение предприятия оставляет желать лучшего.

Ценные бумаги передаются Агентству по управлению активами в обмен на погашение займов и ссуд, которые были предоставлены этим предприятиям из бюджета.

Решения о дополнительном выпуске акций должны предусматривать обязанность таких ОАО осуществить в период с апреля 2025 г. по декабрь 2029 г. обратный выкуп выпущенных акций – ежеквартально равными долями по цене не ниже номинальной стоимости акций на дату их государственной регистрации.

Повторная продажа выпущенных, отданных государству за долги и выкупленных таким образом акций не планируется: после возвращения денег в бюджет эти ценные бумаги просто аннулируют.

Похожий механизм обратного выкупа предусмотрен в отношении облигаций. Облигации выпускаются в белорусских рублях, доход по ним не начисляется, срок их обращения составляет 10 лет. Эмитент осуществляет досрочное погашение облигаций ежеквартально равными долями, начиная с апреля 2025 г.

Что происходит фактически

Таким образом, проект указа предусматривает предоставление некоторым предприятиям государственного сектора экономики беспроцентной отсрочки по погашению задолженности перед бюджетом на 5 лет с последующей рассрочкой еще на 4,5 года. Аналогичные меры были предоставлены отдельным предприятиям в рамках указа Лукашенко от 02.10.2018 № 399 «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных предприятий» и указа Лукашенко от 16.05.2019 № 181 «Об организациях цементной отрасли». Пролонгация просроченных займов – единственный способ скрыть неплатежеспособность предприятий государственного сектора экономики.

Как показывает анализ бюджета на 2020 г., никто не собирается менять текущую модель поддержки предприятий госсектора за счет средств бюджета. Проект указа предусматривает выделение в 2020 г. бюджетных займов и ссуд на сумму 7,058 млрд руб., при этом возврат ранее предоставленного финансирования составит всего 2,833 млрд руб. Таким образом, чистый приток средств в госсектор в виде бюжетных займов и ссуд составит 4,225 млрд руб.

Что тут незаконно

Любопытно, что в соответствии с проектом указа решения о дополнительном выпуске акций или облигаций принимаются и утверждаются решением единоличного исполнительного органа организации.

То есть в нарушение положений Гражданского кодекса и Закона о хозяйственных обществах выпуск ценных бумаг, планируемых к осуществлению в соответствии с проектом указа, не требует созыва общего собрания акционеров для голосования по данному вопросу.

Очевидно, разработчики проекта указа постарались «упростить» процесс реструктуризации задолженности, незаметно для себя попрали и без того низкие стандарты корпоративного управления акционерными обществами в Беларуси.