Министры успокаивают, но гречка дорожает 1 12.11.2019, 18:16

С начала года эта крупа в Беларуси подорожала на 18,4%.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько оптимистично высказался об урожае гречки, сообщает Office Life.

«Можем произвести крупы не менее 10 тысяч тонн и обеспечить наше население. Поэтому ничего критического мы не видим в этой ситуации», - сказал он.

При этом министр сообщил, что в курсе «ажиотажа и определенных волнений населения».

Накануне вице-премьер Дворник пообещал, что не допустит роста цен на гречку.

По словам вице-премьера, в этом году крупы собрано меньше, чем годом ранее. Напряженная ситуация и на российском рынке, который недополучил 20% объема от уровня последних лет.

Напомним, на совещании, посвященном завершению уборочной кампании, глава государства предупредил чиновников о риске дефицита гречки на внутреннем рынке.

Тем не менее в октябре гречка подорожала сразу на 7,8%. А с начала года — на 18,4%. Из круп гречка подорожала больше всего.