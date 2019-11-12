Министры успокаивают, но гречка дорожает

Министры успокаивают, но гречка дорожает1
- 12.11.2019, 18:16
С начала года эта крупа в Беларуси подорожала на 18,4%.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Анатолий Хотько оптимистично высказался об урожае гречки, сообщает Office Life.
«Можем произвести крупы не менее 10 тысяч тонн и обеспечить наше население. Поэтому ничего критического мы не видим в этой ситуации», - сказал он.
При этом министр сообщил, что в курсе «ажиотажа и определенных волнений населения».
Накануне вице-премьер Дворник пообещал, что не допустит роста цен на гречку.
По словам вице-премьера, в этом году крупы собрано меньше, чем годом ранее. Напряженная ситуация и на российском рынке, который недополучил 20% объема от уровня последних лет.
Напомним, на совещании, посвященном завершению уборочной кампании, глава государства предупредил чиновников о риске дефицита гречки на внутреннем рынке.
Тем не менее в октябре гречка подорожала сразу на 7,8%. А с начала года — на 18,4%. Из круп гречка подорожала больше всего.