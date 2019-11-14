События в Боливии: в Москве увидели параллели 2 14.11.2019, 20:34

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Кремль видит в боливийском кризисе предупреждение, российская оппозиция – признаки грядущих событий.

Политический кризис в Боливии, где уличные протесты на фоне обвинений в нарушениях на выборах привели к отставке многолетнего правителя Эво Моралеса, вновь проявил давние разногласия внутри российской политической системы, когда позиции сторонников Кремля и оппозиции разошлись по уже знакомым линиям, пишет «Голос Америки».

Когда в Ла-Пасе начали разворачиваться события, МИД России поспешил выразить поддержку Моралесу – союзнику Кремля, который неоднократно приезжал в Москву с целью расширения экономических связей. Последний такой визит состоялся в июле.

В заявлении МИД РФ, размещенном на его сайте, ведомство осудило «развязанную оппозицией волну насилия», которая помешала Моралесу «завершить президентский мандат» на фоне «событий по лекалам срежиссированного госпереворота».

По словам, пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, было бы глупо ожидать другую реакцию.

«Естественно, это абсолютно консолидированная реакция российской стороны», – сказал он, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать оценку МИД.

«Конечно, мы надеемся, что свою судьбу боливийцы будут решать сами, без вмешательства каких-либо третьих стран», – добавил он.

В целом аргументы напоминали о позиции России, связанной с соседней Украиной, где Москва давно утверждала, что прозападная уличная революция 2014 года, в результате которой от власти был отстранен другой союзник Кремля, президент Виктор Янукович, также была делом США.

Как бы подчеркивая сравнение с Украиной, пророссийские сепаратисты на востоке Украины в своем официальном аккаунте в Твиттере осудили события в Ла-Пасе, как приход «фашистской хунты». Это был еще один тезис, который широко использовался кремлевскими СМИ с 2014 года, чтобы очернить так называемую революцию Майдана в Украине.

Представители российской оппозиции, однако, видят события в Ла-Пасе совершенно в другом ключе, что указывает на раздробленную политическую среду в России.

Интернет-издание «Проект», основанное противником Кремля бизнесменом Михаилом Ходорковским, опубликовало материал, в котором утверждается, что в действительности Россия, руководствуясь интересами своей нефтегазовой промышленности и энергетики, играла ключевую роль в кампании за переизбрание Моралеса.

В свою очередь, оппозиционные деятели поспешили отметить, что президент России Владимир Путин, как и теперь уже бывший лидер Боливии, также допускал натяжки в интерпретации конституционных норм, когда избирался на беспрецедентный четвертый срок и вскоре должен ответить на аналогичные вопросы о том, намерен ли он оставаться у власти дальше.

«Коррумпированный президент, незаконно удерживавший власть за счёт лжи и фальсификаций, сбежал из страны», – написал в Твиттере российский оппозиционный лидер Алексей Навальный, опубликовав фотографию, на которой Моралес и президент России Владимир Путин стоят вместе.

Как и в случае Украины в 2014 году, события в Боливии произвели впечатление на Москву. Возможно слишком большое. Но Кремль взял их на заметку.