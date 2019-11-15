Сегодня вечером на площади 12 Ирина Халип

15.11.2019, 9:15

9,477

Ирина Халип

Личное общение интереснее, чем выплескивание эмоций в интернете.

Много лет подряд герой «Иронии судьбы» Ипполит укорял советских телезрителей в том, что они перестали лазить в окна к любимым. Страны, в которой все это происходило, давно нет, Ипполит все так же кочует по постсоветским телеканалам, и его появление одни воспринимают ностальгически («хорошее все-таки было время!»), другие – возмущенно («да сколько можно?!»), третьи вообще не помнят, что такое телевизор. В окна, кстати, не лазят ни те, ни другие, ни третьи.

Если бы этот фильм снимали сегодня, я предложила бы Ипполиту говорить с тоской не об окнах, в которые перестали лазить пылкие влюбленные, а об улицах, на которых мы перестали встречаться. Нет, мы не то чтобы совсем зависли в социальных сетях. Мы, как все современные люди, весьма активны. У нас есть корпоративы и тимбилдинги, фитнес и презентации, семинары и конференции, кино и концерты. И общение исключительно в формате small talk. Только погружаясь в безбрежный мир социальных сетей, мы становимся красноречивыми и убедительными. Строчим длиннющие посты, ввязываемся в дискуссии, имеем мнение по всякому поводу. И нас страшно раздражают те, кто предлагает выйти за рамки интернета и продолжить все то же, но на улице. Мы это воспринимаем как нарушение личного пространства. Мы сопротивляемся. Нам неуютно.

А иначе как объяснить, что почти неделю все, кому не лень, мусолят встречу-обсуждение фильма NEXTA на площади Свободы? Причем действительно мусолят, а не дискутируют. Оказывается, все это неправильно. И людей было мало. И политики чертовы пришли, хотя не имели права, потому что это не их мероприятие. Хотели, заразы, за счет популярного юноши из Ютуба засветиться. А сам NEXTA вообще все плохо организовал. И программы действий у него нет. И чего хотел, непонятно. И старым революционерам с этими юными подростками-подписчиками не по пути, потому что разница поколений, и нечего примазываться. Когда первые устанавливали палатки на Октябрьской площади морозной ночью в 2006 году, вторые плевались манной кашей в яслях. Когда первых увозили в СИЗО такой же ночью 2010 года, вторые готовились к новогоднему утреннику в детском саду и примеряли костюмы зайчиков и снежинок. Когда первые выходили на молчаливые протесты, вторым покупали первый в жизни пенал. Когда первые участвовали в маршах рассерженных белорусов, вторые изучали таблицу умножения. В конце концов, когда первые выходили на площадь с портретами похищенных и убитых, вторых вообще еще не было на свете. Так что нечего им вместе делать, и вообще нет никакого смысла куда-то идти в наш высокотехнологичный век, когда можно высказать мнение, не вставая из-за компьютера. Да что там компьютера – не выпуская из рук телефона.

В этом и есть наша слабость. У каждого - собственное мнение. Каждый, если почитать хоть сайты независимых медиа, хоть ленту социальных сетей, имеет не просто мнение – он точно знает, как надо бороться с диктатурой. Ему отвечают другие, которые тоже знают, как надо. После этих виртуальных битв все расползаются, будто с поля боя, - усталые, но по-прежнему убежденные в своей правоте и ни в чем не усомнившиеся. И никому не придет в голову воспользоваться поводом собраться на площади и поговорить, поспорить – познакомиться, в конце концов. А что, если Петров с Водкиным, сцепившиеся насмерть в социальной сети и никогда не выходившие из виртуальной реальности, вдруг найдут общий язык, встретившись на улице? И окажется, что у обоих – вовсе не утопичные идеи, а вполне осуществимые? И что при личной встрече общаться куда интереснее? И будущее оба видят одинаково?

Нужно просто выйти. Не ставить себе на сегодняшний вечер задачей подвиг, революцию, смену власти. Пусть это будет цель. А сегодняшняя задача – убедиться, что личное общение интереснее и эффективнее, чем выплескивание эмоций в Интернете.

Так давайте для начала просто встретимся и поговорим. Познакомимся. Обнимемся. Договоримся о следующей встрече. Зададим друг другу вопросы и начнем вместе искать ответы. Поймем, что здесь, на площади, у нас больше шансов изменить ситуацию, чем на собственных кухнях. Точнее, только на площади у нас и есть шансы.

Я, собственно, все это вот к чему. Сегодня вечером, в 18.00 , давайте придем на «Встречу свободных людей» на Октябрьской площади. Иначе нас до конца наших дней так и будет преследовать и упрекать Ипполит. А нам будет нечего ему ответить.

Ирина Халип, специально для Charter97.org