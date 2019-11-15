Смелая девушка на площади: Пора менять лысую резину! 8 15.11.2019, 19:42

4,577

У всех получилось — и у белорусов получится.

Сегодня в Минске проходит Встреча свободных людей.

На митинге выступила молодая девушка, дочь бизнесмена:

- Меня как белоруску, возмущает такой факт: почему нашу землю продают арабам, туркам, китайцам? Все огорожено, я не могу в лес пойти за грибами. Потому что там арабы озоту ведут. Кто давал разрешение? Это — наша земля!

Меня как белоруску и дочь своего отца возмущает тот факт, что моего отца, честного бизнесмена, посадили на 2,5 года. На суде против него свидетельствовали люди, которых он в глаза не видел.

Я хочу смену этой власти. Пора менять лысую резину! Это уже не входит ни в никакие ворота, я не видела другого президента за свою жизнь. И я прошу: мне бойтесь! Они нас боятся. Нам говорят — вы ничего не поменяете. А мы — поменяем. Украинцы и армяне смогли — и мы сможем! Жыве Беларусь!