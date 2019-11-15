Встреча свободных людей. День второй 2 15.11.2019, 21:19

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Свободные люди снова соберутся в Минске.

15 ноября в Минске сразу на двух площадях - Октябрьской и Свободы - прошла первая Встреча свободных людей. Участники встречи обсуждали, #чтодальше? и как Беларусь сделать нормальной европейской страной.

В конце встречи лидер БНК Николай Статкевич и известная журналистка Ирина Халип призвали белорусов встретиться завтра в Минске на площади Свободы в 18:00 в рамках легального избирательного митинга.

«Европейская Беларусь» приглашает минчан и гостей белорусской столицы встретиться завтра на площади Свободы.