«Мы обошли тысячи квартир в рамках избирательной кампании и поняли, что король - голый» 1 16.11.2019, 19:07

2,242

Пришло время говорить открыто.

Сегодня в Минске по инициативе гражданской кампании «Европейская Беларусь» снова проходит Встреча свободных людей. На легальной акции на площади Свободы выступил видеоблогер, активист «Европейской Беларуси» Андрей Войнич:

- Добрый вечер, меня зовут Андрей Войнич, я активист гражданской кампании «Европейская Беларусь». Мы обошли тысячи квартир в рамках избирательной кампании и поняли, что король — голый. Также вскрылось очень много проблем. Люди очень много говорят в пределах кухни, маленького пикета. Мы — свободные люди, не боимся и пришло время говорить открыто.

Напомним, первая встреча состоялась 15 ноября сразу на двух центральных площадях столицы и собрала более тысячи участников, ее поддержали независимые кандидаты в депутаты, общественные активисты и блогеры.