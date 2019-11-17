Россия влипла 3 Сергей Климовский, «Обозреватель»

17.11.2019, 13:04

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В международных делах все складывается не так, как планировалось.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова, известная своим хамством, что называется – "довыступалась" и очень не вовремя для Кремля. На брифинге МИД 8 ноября Захарова в своей манере "наехала" на сирийские "Белые каски" и персонально на их основателя гражданина Великобритании Джеймса Ле Мезюрье. Привычно обвинила "Белые каски" в том, что они "все врут" о бомбардировках авиацией РФ больниц, школ, рынков и жилых кварталов в Сирии, а Ле Мезюрье в том, что он не столько отставной армейский офицер, как действующий офицер MI6. Из чего сделала вывод: "Белые каски" – это подразделение внешней разведки Великобритании, созданное Ле Мезюрье в 2013 г., чтобы опорочить РФ и ее общественный строй.

Все было бы ничего, к патетическим и комичным воплям из Москвы – "Вокруг России и внутри нее сплошные шпионы!" – все давно привыкли. Привыкли настолько, что даже в России это мало кого впечатляет. Сложно впечатлиться, если государством 20 лет правит агент КГБ/ФСБ, а сотрудники "конторы" курируют и "доят" весь сколько-нибудь ценный бизнес. В РФ все знают: глава КГБ Андропов был иностранным агентом и вырастил много шпионов – Горбачева, Яковлева, Полторанина и других. До него английским и японским шпионом был Берия и вообще СССР придумали два шпиона – Ленин и Троцкий. Царя Петра I подменили своим агентом англичане с голландцами, чтобы поработить Московию и забрать у нее за гроши лес, пеньку и пушнину.

В угоду им агент Петр переименовал на латинский лад Московию в Российскую империю, заставил сбрить бороды и пить водку. Но затем контроль над проектом "Россия" взяли немецкие агентессы-царицы. Англичане с ними боролись и весь XVIII в. устраивали на России перевороты. Поэтому и возникло выражение "Англичанка гадит", поскольку Великобританией обычно правили женщины, из-за чего она в итоге и стала родиной феминисток.

Так что, Захарова своими разговорами о шпионе Ле Мезюрье никого не удивила, как и причитаниями, что о русских все все врут. О ее брифинге все быстро забыли. Но через три дня в Стамбуле под балконом своего дома был найден мертвым Ле Мезюрье и британские СМИ логично вспомнили о брифинге Захаровой. Популярное издание "Daily Mail" из-за этого около полуночи 12 ноября поместило статью с заголовком "К смерти основателя "Белых касок" причастна Россия?".

Ее авторы выстроили достаточно логичный ряд из давней ненависти Москвы к "Белым каскам", брифинга Захаровой, проломленного черепа и сломанных обоих ключиц у Ле Мезюрье, притом, что высота балкона второго этажа, с которого он якобы упал, от земли меньше 5 метров. Череп проломлен в лобной части. Следовательно, 48-летний офицер и агент MI6 при падении странно ударился лицом о брусчатку, а затем плечами, и столь сильно, что сломал обе ключицы. Логично, что в британских СМИ быстро появилась версия: Ле Мезюрье падал с балкона уже мертвым, после того как погиб от удара тупым предметом в лицо, проломившим ему череп. Далее авторы статьи вспомнили о смертях людей, которые перешли дорогу Кремлю, а затем странно выпали из окон.

Этот список они начали с британки Скотт Янг, торговавшей недвижимостью в столице, и в 2104 г. странно выпавшей непонятно с какого этажа своего 4-этажного дома, и так, что ее тело оказалось нанизанным на прутья железной ограды. Предполагается, что у нее был конфликт с российскими бизнесменами-мафиози, покупавшими недвижимость в Лондоне.

От судьбы близкой читателям британки авторы перешли к далеким россиянам. Указали на журналистов Максима Бородина и Ивана Сафронова. Первый писал о наемниках из РФ в Сирии и о коррупции, но в 2018 г. выбросился из окна в Екатеринбурге. Второй писал о поставках оружия из РФ в Иран и Сирию, но в 2007 г. выпал из окна пятого этажа. В 2009 г. из окна 14 этажа выпала Ольга Котовская, основавшая в Калининграде независимый телерадиоканал "Каскад". В 2018 г. с четвертого этажа упал Николай Горохов, адвокат семьи Магнитских. По заверениям следствия, – он переставлял ванну и споткнулся.

В итоге авторы резюмировали: это не полный список таких странных самоубийств и повторили вопрос заголовка, а заодно и рабочую версию турецкой полиции.

Но рабочая версия полиции Стамбула нервирует Кремль лишь чуть меньше, чем статья в "Daily Mail", и он уже организовал на нее атаку в российской прессе. Версия строится в основном на показаниях жены покойного Эммы Винберг, гражданки Швеции, у них двое детей. По словам Винберг, ее мужа сильно угнетали несправедливые нападки на него и "Белых касок" из России, и в частности, брифинг Захаровой. Из-за этого якобы у них обоих была депрессия и они принимали антидепрессанты. В тот вечер они проговорили до 4 часов утра, приняли снотворное, и Винберг ушла спать. Через полтора часа проснулась от шума на улице и обнаружила мужа под балконом мертвым в окружении полиции и богомольцев, которые шли на службу в мечеть и первыми увидели тело. По ее словам, РФ и Мария Захарова довели ее мужа до самоубийства.

В нынешней ситуации для Кремля эта версия лишь ненамного приемлемей, чем версия об убийстве Ле Мезюрье спецслужбами РФ, подобно их попытке убить семью Скрипалей. Лично Захаровой она может грозить увольнением из МИД и ее судьба сейчас во многом в руках Лондона и Киева.

Ситуация выглядит так. В Великобритании 12 декабря внеочередные парламентские выборы и консерваторы с лейбористами уже энергично обвиняют друг друга в связах с Россией. Премьер-министр Борис Джонсон заявил 6 ноября, еще до убийства Ле Мезюрье, что глава лейбористов Джереми Корбин в истории со Скрипалями был на стороне РФ, что в целом соответствует факту. Лейбористы тогда действительно были более сдержанны, чтобы не слиться в едином порыве с консерваторами, с которыми воюют из-за Брексита.

Корбина стали называть "агент Путина" с 2015 г. после его слов о Крыме как исконно российском регионе и его осуждения украинской армии за сопротивление российским оккупантам. Это осуждение было прикрыто пацифизмом, мол снаряды ВСУ попадают в школы и жилые дома, а это ненормально. Даже если в них засел противник. Еще были его размышления о том, что Великобритании надо отказаться от ядерного оружия, чтобы не подвергать себя риску удару им из РФ, а заодно и распустить НАТО.

В 2018 г. министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон дополнил прозвище Корбина "агент Путина" еще и документами, подтверждающими его сотрудничество с КГБ и спецслужбой Чехословакии в 1980-ые. Эти документы найдены в Праге в архиве и переданы Великобритании. Корбин имел псевдоним "СОВ" и был завербован разведкой Чехословакии, информировавшей о своем успехе КГБ. Корбин не стал отрицать такие контакты в 1980-ые и стал оправдываться, что тогда считал этого человека просто чехословацким дипломатом. Свои слова о НАТО и Украине он оправдывает тем, что с детства является убежденным пацифистом и вегетарианцем. Гитлер тоже избегал есть мясо, бросил курить, хвалил спорт и осуждал евреев за то, что они по-зверски забивают скот.

Так что, к внеочередным выборам лейбористы подошли, имея во главе партии лицо с прозвищем "агент Путина". Предыдущий их лидер Тони Блэр дальновидно предупреждал в 2015 г. однопартийцев, что если они выберут Корбина, то тот развалит партию. Это до сих пор не произошло лишь потому, что лейбористы в целом позиционируют себя как противники Брексит, и те, кто против него, голосую за них и шотландских националистов.

Сторонники Брексит, которых несколько больше, чем его противников, до недавнего времени были разделены на две "партии", – тех, кто за немедленный выход и без условий, и тех, кто был за медленный выход и с условиями. Но за три года они так измотали себя и всех разговорами о том, как правильно выйти из ЕС, что часть сторонников медленного выхода, готова уже выйти хоть завтра, чтобы прекратить дебаты. Тем самым вырос шанс победы на выборах у фракции Бориса Джонсона и консерваторов в целом.

Джонсон это понял и стремится переключить внимание с Брексит на более насущную проблему по имени Россия, чему способствую два обстоятельства. Первое, полумиф о причастности РФ к Брекситу. Москва к нему причастна, но не настолько, как об этом часто пишут. Второе обстоятельство, – "агент Путина" во главе лейбористов. Джонсон, если умело проведет компанию, то сможет отобрать часть голосов у лейбористов, с чем те согласится не могут, и в свою очередь начали компанию по разоблачению членов партии тори в связях с Россией.

Публикация лейбористами документов о финансировании россиянами публичных мероприятий консерваторами наводит на мысль, что ФСБ начало "сливать" им свою конфиденциальную информацию. До "слива" второстепенных агентов еще не дошло, но все может быть, если в Москве кто-то поймет, что лейбористы проигрывают. Поверх этого еще лягут старые разборки между ФСБ и "грушниками", которые "выстрелили" в "деле Скрипалей" и "терки" в самой ФСБ. Поразительно, что Захаровой поручили назвать Ле Мезюрье агентом MI6, но не дали ей озвучить ни одного подтверждающего это факта. В СМИ нет даже данных о том, в каком роде войск служил Ле Мезюрье и в каком звании уволился. Есть ли они у ФСБ вообще, и не является ли его смерть результатом каких-то внутренних разборок в спецслужбах России на фоне выборов в Великобритании?

Версия о его доведении до самоубийства РФ и Захаровой от Эммы Винберг вызывает именно такое подозрение. В комментариях к статье в "Daily Mail" было даже высказано мнение, шведка Винберг может оказаться российской агентессой, и это надо проверить. В ситуации, когда британцы начинают "сворачивать" тему Брексита как вопрос решенный, и консолидироваться на неприязни к России, смерть Ле Мезюрье могут использовать не только консерваторы, но и лейбористы против консерваторов.

Если следовать версии Винберг, то для МИД Великобритании будет логичной нота в Кремль с требованием уволить Захарову, если Москва сама до этого еще не додумалась.

Для увольнения Захаровой есть и более весомая причина, чем ее якобы причастность к смерти Ле Мезюрье, – это Украина. Не успела миссия ОБСЕ радостно отрапортовать о третьем и последнем до весны разводе войск в ОРДЛО, как в понедельник 11 декабря Меркель позвонила Путину и задала сакраментальный вопрос: когда будем встречаться с Зеленским в "нормандском формате"?

Официальные пресс-релизы: стороны обсудили Украину, Сирию, еще что-то, и дату встречи в "нормандском формате". Условие Меркель – встреча должна произойти до 26 ноября. Это граничный срок подачи апелляции датскими экологами на решение суда по "Северному потоку-2". Условие Меркель: или мы встретимся до 26 ноября, и не просто встретимся, а примем кое-какие обязательства, или суд в Дании опять "заморозит" этот ваш "поток".

Меркель единственная среди глав правительств ЕС, кто называет СП-2 не аферой кремлевских политиков, а "экономическим проектом". Остальные или против СП-2, или им безразлично, будет он или нет. Если Кремль не выполнит это условие Меркель, то СП-2 встанет. Если не навсегда, то очень надолго. В "Газпроме", может, этому и обрадуются, но в Кремле – нет.

Меркель приглашает Путина не просто пива попить, а подписать ряд условий мира с Украиной. Вполне очевидно, среди них и полное прекращение в РФ антиукраинской пропаганды. На практике это означает удаление с ее телеканалов Соловьева, Киселева, семейки Скабеевых и других одиозных персонажей, а Марии Захаровой – из МИД. На счет Лаврова не знаю, но похоже, если встреча в "нормандском формате" до 26 ноября состоится, то его песенка тоже спета. Впрочем, Лаврова тянут на дно и другие факторы.

Если не Лондон, то Киев, или они сообща, удалят "Маньку Провокацию" из МИД РФ. Увольнение ее по британским мотивам для Кремля явно удобнее, чем по украинским. В сущности, в МИД Захарову взяли только потому, что она из потомственного "красного дворянства" и в своей бурной молодости стала девушкой без комплексов, которая может хамить везде и при любой погоде.

Сергей Климовский, «Обозреватель»