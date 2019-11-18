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Стало известно, сколько на Земле кудрявых людей

  • 18.11.2019, 13:33
Стало известно, сколько на Земле кудрявых людей

Биологи назвали пять уникальных черт внешности.

Речь идет о необычном цвете волос, разных глазах, а также некоторых других нестандартных внешних характеристиках, пишет lenta.ua.

Рыжими являются только 1-2% населения, притом наибольшее число таких граждан проживают на Британских островах. Обеспечивает такой «окрас» ген MC1R, благодаря нему происходит производство феомеланина. Притом «рыжеватость» начала проявляться еще у неандертальцев, населявших территорию Европы порядка 200 тысяч лет назад.

Голубой цвет глаз имеется только у 8% населения Земли, а первые люди с такой особенностью жили примерно 6-10 тысяч лет назад. Изначально у всех были карие глаза, а потом ген OCA2 спровоцировал мутацию, ограничивающую выработку в радужке мелатонина, ослабевая цвет до голубого.

Только у 11% жителей планеты кудрявые волосы. Такие локоны обусловлены неравномерным делением клеток в капиллярах, находящихся в волосяном сосочке.

Ямочка на подбородке встречается у 9%, она является наследственной особенностью. У некоторых такая черта с годами или становится менее выраженной, или пропадает совсем.

Лишь у 0,6% населения имеется гетерохромия, когда глаза приобретают разные цвета: один — карий, а второй — голубой.


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