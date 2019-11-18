«Белавиа» запустила новую систему тарифов 18.11.2019, 15:06

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Разница в цене может достигать 65 евро.

С сегодняшнего дня в компании «Белавиа» появилась новая система тарифов. У пассажиров появилась возможность покупать билеты только с ручной кладью. Новый тариф называется «Лайт». Кроме отсутствия багажа, у него есть еще одно важное ограничение — билеты по этому тарифу нельзя вернуть, а изменения можно внести только за дополнительную плату, сообщает onliner.by.

Как рассказали в пресс-службе «Белавиа», количество безбагажных мест будет варьироваться в зависимости от вместимости воздушного судна, количества пассажиров на рейсе и других факторов.

— Разница между стоимостью безбагажного перелета и минимальной стоимостью билета с багажом по маршруту туда-обратно будет составлять до 65 евро в зависимости от направления. Так, например, минимальная стоимость билета туда-обратно без багажа в Калининград будет начинаться от 85 евро (ранее минимальная цена авиаперевозки с багажом начиналась и остается на данный момент от 115 евро), из Минска в Прагу стоимость перевозки туда-обратно без багажа будет начинаться от 166 евро (минимальная цена ранее с багажом — от 204 евро, сейчас — от 191 евро), из Минска в Киев — авиабилет туда-обратно без багажа — от 109 евро (минимальная цена ранее с багажом — 134 евро, сейчас — 139 евро), — отмечают в авиакомпании.

Также вместе с новыми тарифами «Белавиа» увеличила вес ручной клади с 8 до 10 килограммов. Новые правила тарифов будут распространяться на билеты, купленные с 18 ноября, а вот вес ручной клади — и на те, которые были куплены ранее. При этом важно помнить, что в ручную кладь нельзя будет брать все острые, режущие и колющие предметы, взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные газы и так далее.

Правда, сейчас на сайте компании есть небольшие технические неполадки: названия тарифов отображаются некорректно. Как отметили в «Белавиа», они будут устранены в ближайшее время.