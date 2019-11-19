АБФФ просила Федерацию Германии не пускать на матч болельщиков с «Погоней» 32 19.11.2019, 18:47

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Белорусы все равно подняли национальные флаги на матче Германия - Беларусь.

Белорусская федерация футбола от имени ее председателя Владимира Базанова отправила в Федерацию Германии письмо с просьбой не пускать болельщиков на матч с бело-красно-белыми флагами и гербом «Погоня».

Об этом сообщает телеграм-канал Belarusfoot.

Особенно футбольные чиновники просили немецких стюардов обращать внимание на исторический герб нашей страны.

Отмечается, что подобные письма АБФФ пишет не в первый раз.

Несмотря на это, белорусские болельщики все равно попали на стадион с национальной символикой.