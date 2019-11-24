Белорус из Израиля: Для меня отдать дань памяти повстанцам Калиновского — дело чести 24.11.2019, 15:27

Белорусские евреи принимали активное участие в борьбе за свободу нашей страны.

Борис Давид Балтэ специально прилетел в Литву из Израиля, чтобы посетить мероприятия, посвященные перезахоронению останков повстанцев 1863-1864 годов.

Белорусский активист принял участие в шествиях, прошедших 22 и 23 ноября и рассказал пресс-службе «Европейской Беларуси», почему для него было важно находиться в Вильнюсе в эти дни:

- В Беларуси со времен князя Витовта всегда жили иудеи. Они стали частью страны и ее культуры. К сожалению, после холокоста и советского антисемитизма эта культура исчезает из Беларуси. Известно, что иудеи принимали участие в восстании 1863-1864 годов. Поэтому для меня, как для белорусского иудея, было делом чести и совести прийти и отдать дань памяти нашим повстанцам под флагом Израиля и в форме солдата Армии Обороны Израиля.

- Вы — один из организаторов белорусских мероприятий в Израиле.

- Я организовываю белорусские акции под национальным бело-красно-белым флагом на различные годовщины. 25 марта проводится акция, посвященная Дню Воли возле памятника народному поэту Беларуси Янке Купале в городе Ашдод. Также проводится акция в день памяти жертв политических репрессий 29 октября возле памятника убитого чекистами в Минске народного артиста Соломона Михоэлса. Я принимаю участие с белорусским национальным флагом на акциях правых сил Израиля. Все люди обращают внимание на флаг. Спрашивают, что за страна. Если узнают, то радуются, желают успеха и надеются увидеть Беларусь в свободном мире.

- А как давно вы живете в Израиле?

- Уже 15 лет. Отслужил в армии. Сейчас солдат резерва и учусь на историка и политолога. Акция провожу уже несколько лет. Пока их немного, но каждый год появляется что-то новое. В Беларуси бываю по мере возможности, но когда приезжаю, обязательно встречаюсь с друзьями из национального движения. И если есть возможность, то хожу на акции оппозиции.