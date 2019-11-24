Операция «Репарация» 1 24.11.2019, 22:22

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Убытки Украины в результате аннексии Крыма и войны на Донбассе должна компенсировать Россия.

Это утверждает ряд украинских чиновников и немало экспертов, опрошенных Радіо Свобода (перевод - Крым.Реалии). Платежи, которые после войны получает пострадавшая страна от страны-агрессора, в международном праве называют репарациями. Как и когда Украина может получить репарации от России? Возможны ли такие компенсации еще до окончания войны, как объявила своей целью действующая власть? Радіо Свобода собрало различные ответы на вопросы и даже некоторые практические кейсы по взысканию репараций.

Все-таки, какими способами Украина может получить компенсацию (репарации) от России?

Первый способ: мирное соглашение или капитуляция

Переговоры в «нормандском формате», которые, как надеются на Банковой, станут шагом к прекращению войны на Донбассе, планируют провести 9 декабря. В то же время украинская сторона, выполнив требования России для проведения этой встречи, собственных требований не озвучивает. Так, президент Украины Владимир Зеленский назвал четыре темы ближайшей встречи в «нормандском формате». Ни одна из них не включает в себя выплату репараций или других компенсаций стране-жертве агрессии.

Для выдвижения таких требований необходима четкая сформулированная позиция Украины, но ее пока нет, признает политолог Олеся Яхно.

Олеся Яхно

Фото: RFE/RL

«Чтобы получить от России компенсацию материального ущерба, надо, по крайней мере, знать позицию Украины по ключевым вопросам: кто является агрессором, кто начал войну, как ее завершить. Потому что сейчас Россией навязывается мысль о «внутриукраинском гражданском конфликте» на Донбассе. Второй российский тезис: в войне виновна украинская власть, а не Россия. Добавим сюда производства в ГБР о том, что украинская власть якобы виновна в отвоевывании территорий и в проходе украинских кораблей через Керченский пролив. А если не будет этих базовых моментов ‒ можно так договориться до того, что Украина будет виновной. Украина в переговорах акцентирует внимание на политических вопросах, а в вопросах безопасности обсуждается только то, чего хочет Россия», ‒ предупреждает эксперт.

Народный депутат от «Европейской солидарности», до недавнего времени вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев, со своей стороны, отмечает, что украинская власть не сосредоточена на выдвижении претензий России.

«Репарации ‒ это обязательная вещь. Украина должна выдвигать претензии России, поскольку именно ее агрессия вызвала большие убытки для Украинского государства. Нынешняя власть избрала путь российской модели выполнения «минских соглашений» и «решения вопроса» войны на востоке. О том, чтобы украинская власть выставляла претензии России, я лично не слышал. Наоборот, сейчас я вижу тактику президента максимально не раздражать Россию», ‒ считает оппозиционный депутат.

Точкой отсчета для получения репараций должно быть завершение войны на Донбассе, причем завершение именно поражением России, отмечает Борис Кушнирук. Впрочем, по его мнению, Украина и до этого момента может использовать другие способы получения компенсаций от страны-агрессора.

«Репарации выплачивает проигравший войну. К сожалению, на данный момент Россия не проиграла. Требовать репараций можно лишь тогда, когда Россия окончательно проиграет и сама признает это. Когда этот вопрос встанет (а он точно появится!) ‒ о репарациях можно будет говорить. Что можно сейчас требовать у России за аннексию Крыма и оккупацию части Донбасса ‒ это немного разные ситуации», ‒ признает Борис Кушнирук. Да, уточняет он, по Крыму предъявлять претензии немного легче: здесь не надо доказывать, что Россия контролирует аннексированный полуостров, ведь Кремль и сам признает это.

Второй способ: иски государства Украина к России

Международные судебные инстанции рассматривают несколько судебных исков Украина против России. Впрочем, почти во всех случаях речь идет об убытках какой-то конкретной компании или отрасли, и лишь часть из них прямо касается вооруженного конфликта между государствами и оккупации территорий.

Зато гражданское общество и часть оппозиции предлагают выдвинуть России консолидированное исковое требование, которое бы учло все убытки, причиненные страной-агрессором. Например, «Движение сопротивления капитуляции», созданное 3 октября во время протестов против «формулы Штайнмайера», выдвигает требования украинской власти и России. Одно из них: «Российская Федерация ... обязана прекратить военные действия, вернуть Украине аннексированные и оккупированные территории без всяких условий, возместить убытки, наказать преступников».

По мнению Владимира Арьева, для получения репараций Украина должна работать сразу в двух плоскостях: одна ‒ политические требования к Россию на международных площадках, другая ‒ судебные процессы.

«Иски идут, и хорошо, что действующая власть не вмешивается в их ход. А он довольно успешный, учитывая, что Международный суд ООН постановил взять на рассмотрение дела о террористической деятельности России. И логичным следующим шагом будет взыскание через судебные инстанции репараций с Российской Федерации», ‒ ожидает депутат.

Владимир Арьев

Фото: UNIAN

В то же время есть судебные иски Украины относительно конкретных агрессивных действий России. Так, целью Украины в иске против России в Международный трибунал ООН по морскому праву является не только возвращение пленных украинских моряков и трех кораблей, но и восстановление прав Украины и получение компенсации, подчеркнула заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль:

«Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 года на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины «Никополь», «Бердянск» и «Яны Капу» и 24 члена их экипажей. Однако приказ Международного трибунала не был и не является самоцелью. Наша цель ‒ установление нарушения права, восстановление его и получение надлежащей компенсации».

Елена Зеркаль

Фото: Reuters

Чтобы выигрывать в международных судах и в дальнейшем, Украина должна иметь четкую стратегию их и постоянную линию поведения на международной арене, утверждает Олеся Яхно.

«Будет четкая позиция государства и логика ‒ будут шансы на компенсацию или на помощь Украине как жертве агрессии от Запада. Поэтому Украина не может пойти на все уступки, которых требует Кремль, и «перевести все на внутреннюю политику», в ситуацию, когда в России не может быть никаких требований», ‒ предупреждает политолог.

К тому же, по ее мнению, четкая позиция Украины относительно российской агрессии будет способствовать и усилению санкций, которые она считает неотъемлемым элементом системы взыскания компенсации за российскую агрессию.

Третий способ: компенсации для украинских компаний

Именно этот кейс эксперты считают перспективным в ближайшие годы, поскольку для получения компенсаций он не требует заключения дополнительных международных соглашений или деоккупации территорий. Достаточно выиграть суд и получить средства за счет арестованного зарубежного имущества России.

В ближайшее время этот путь будет оставаться одним из лучших с практической точки зрения, признает экономист Андрей Новак.

«На сегодня правильный путь (до получения репараций) ‒ это кейсы конкретных граждан и юридических лиц о компенсации полученных убытков. К тому же, эти убытки признают и международные суды. Тогда как общегосударственная претензия к России может быть выдвинута только после освобождения Крыма и деоккупации Донбасса», ‒ отмечает Новак.

Эксперты отмечают: даже выиграв в суде, украинские компании будут тратить значительное время и ресурсы на получение компенсации от России. Поскольку не было ни одного случая добровольных выплат Украине, каждый раз говорится об аресте и реализации российского имущества ‒ процесс, который длится годами.

В то же время, на счетах украинских компаний есть несколько выигранных судов против России.

Украинский государственный «Ощадбанк» ‒ одна из первых компаний, начавших подавать в суд на Россию из-за аннексии Крыма. Сейчас суд обязал Россию выплатить банку 1,3 миллиарда долларов в качестве компенсации за имущество и средства банка, утраченные им на аннексированном полуострове. 22 октября Парижский апелляционный суд принял решение в пользу «Ощадбанка», отклонив апелляцию Российской Федерации. В «Ощадбанке» объясняют, что вернуть эти средства можно за счет ареста имущества России в 154 странах мира.

«Приватбанк», сейчас являющийся крупнейшим государственным банком Украины, в феврале 2019 года выиграл первый этап своего иска против России в Третейском суде в Гааге. Суд признал, что имеет юрисдикцию в отношении всех требований истца, что Россия нарушила свои обязательства по двустороннему соглашению о поощрении и взаимной защите инвестиций, незаконно экспроприировав активы «Приватбанка» в Крыму. И что банк имеет право на возмещение в полном объеме. Сумму компенсации судьи определят на втором этапе процесса. В самом «Приватбанке» ущерб оценивается в один миллиард долларов.

22 февраля 2019 года Постоянная палата третейского суда в Гааге признала, что Россия нарушила соглашение о защите инвестиций, экспроприировав активы НАК «Нафтогаз Украины» и его дочерних предприятий в Крыму. Размер убытков определят на втором этапе процесса. В «Нафтогазе» претендуют на компенсацию в размере 5,2 миллиарда долларов.

В мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Российская Федерация должна возместить нескольким украинским компаниям убытки за аннексию Крыма в размере 159 миллионов долларов. Среди истцов ‒ экс-глава «Приватбанка» Александр Дубилет и 18 компаний, связанных с бывшими владельцами банка. Для обеспечения этого иска Верховный суд Украины разрешил арестовать имущество трех «дочек» российских банков, а в сентябре Печерский суд Киева арестовал центральный офис «Проминвестбанка» в Киеве и еще 15 объектов, которыми обладает этот банк.

Четвертый способ: простые украинцы судятся и... побеждают

Сейчас украинские суды рассматривают сотни исков простых украинцев против России с требованием компенсации убытков и морального вреда за аннексию Крыма и войну на Донбассе. Большинство из этих процессов координирует организация «Сила права».

Примером для подражания стал первый иск против России, поданный крымчанкой Анной Андриевской.

Она вынуждена была покинуть родной Симферополь из-за угрозы для ее жизни, из-за давления российских спецслужб, оккупационных властей и коллаборационистов. Она обратилась к России в украинских судах. И выиграла процесс.

Анна Андриевская сейчас журналистка специального проекта Радіо Свобода «Крым.Реалии». Она рассказала, как через суд доказала вред, причиненный ей российской агрессией.

«В мае 2014 года мне пришлось покинуть Крым из-за давления со стороны российских спецслужб и угрозы от «крымской самообороны» ‒ частной армии Сергея Аксенова. В один прекрасный день я оказалась в Киеве ‒ сама, с одним чемоданом. В 2015 году ко мне обратились юристы общественной организации «Сила права» и предложили на базе моего кейса разработать механизм защиты своих прав, нарушенных Россией. Они подготовили и сопровождали в украинских судах все иски от моего имени», ‒ вспоминает переселенка из Крыма.

Анна и юристы «Силы права» действовали поэтапно.

В 2015 году Суворовский районный суд Херсона по иску Анны Андриевской установил юридический факт: ее переселение из Крыма было вынужденным, вызванным российской агрессией. «На тот момент это было важно, поскольку в украинском правовом поле не было ни одного документа, который бы подтверждал факт агрессии России против Украины», ‒ вспоминает Андриевская.

На основе этого первого судебного решения в июне 2019 года Соломенский районный суд Киева удовлетворил еще один иск ‒ о взыскании с России морального вреда, причиненного агрессией этого государства. «Сумма взыскания ‒ чуть больше одного миллиона гривен, ее можно получить от ареста и продажи российских активов на территории Украины. Эта сумма рассчитана на основе практики ЕСПЧ», ‒ объясняет истица. По ее словам, эти иски были нужны не столько для того, чтобы получить деньги, сколько для создания прецедента. Поскольку, несмотря на длительную войну и аннексию Крыма, мало кто из украинцев, пострадавших от России, знает, как защищать свои права, объясняет Анна Андриевская.

Третьим этапом должна стать, собственно, выплата компенсации ‒ за счет арестованного российского государственного имущества в Украине. «На компенсации имеют право все, кто так или иначе пострадал от действий России: будь то потеря имущества, или вынужденное переселение и тому подобное. Благодаря решениям украинских судов в моем деле стала возможной процедура защиты других людей. И сегодня уже сотни тех, кто пострадал от действий России в Крыму и на Донбассе имеют решения судов в свою защиту», ‒ заключает вынужденная переселенка из Крыма.

«Битва» за репарации: кто в мире и от кого их требует?

Переговоры о завершении войны, заключению мирных соглашений и репарациям бывают достаточно длительными. Так, Россия (правопреемница Советского Союза) и Япония до сих пор не заключили мирного соглашения после Второй мировой войны, а также не решили территориальный спор относительно четырех островов, до войны принадлежавших Японии, а сейчас Россия считает их своими.

Фото: AFP

Ранее, в 2010 году, репараций от России требовала группа парламентариев Афганистана, ссылаясь на 10-летнюю оккупацию страны советскими войсками. Закончилось все тем, что Россия списала этой стране значительный государственный долг, не дожидаясь, пока парламент и правительство Афганистана выдвинут ей консолидированную претензию.

Кроме того, отдельные российские политики угрожают Украине выдвижением претензий за пребывание Крыма в ее составе. Так, в марте 2019 года председатель Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Володин заявил, что Украина, по его мнению, должна выплатить России «компенсацию» за 25 лет «аннексии» Крыма.