Видеофакт: Капли соли убегают от физиков на маленьких ножках 29.11.2019, 13:16

Небычное видео от исследователей из США.

Физики из Массачусетского технологического университета выиграли конкурс имени Милтона ван Дайка с видео, на котором показан процесс отрастания маленьких «ножек» у капель соли при испарении насыщенного солевого раствора. Такой процесс происходит при испарении раствора на супергидрофобной поверхности, которая отталкивает воду. Об этом пишет «Хайтек» со ссылкой на APS Physics.

Супергидрофобные материалы активно изучаются в последние несколько десятилетий — область их применения достаточно широка и лежит в холодильной технике, оптике и различных инженерных сооружениях.

Материалы, обладающие супергидрофобными свойствами, покрыты молекулами, которые слабо взаимодействуют с водой и отталкивают ее. Это позволяет сохранять поверхность сухой — в некоторых случаях даже когда сам материал находится под водой.

Исследователи из MIT поместили на такую поверхность концентрированный соляной раствор, а затем сняли процесс испарения на высокоскоростную камеру. В процессе испарения на таком покрытии поверхность, подходящая для этого, быстро сокращается — это происходит прямо во время формирования кристаллической соляной скорлупы. Каждый следующий кристалл испытывает все больший дефицит в пространстве — поэтому они начинают расти друг над другом, образуя ножки.