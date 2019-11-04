Тейлор Свифт получила главную награду MTV Europe Music Awards 4.11.2019, 8:51

Тейлор Свифт

Американская певица победила в категории «Лучшее видео».

В испанской Севилье в воскресенье, 3 ноября, прошла церемония вручения наград MTV Europe Music Awards. Певица Тейлор Свифт одержала победу в категории "Лучшее видео" за клип ME!, кроме того, ее признали лучшей исполнительницей США, сообщает dw.com.

Лучшей песней признали композицию певицы Билли Айлиш "Bad guy". В то же время Ариана Гранде, которая, получив семь номинаций, считалась фавориткой конкурса, в итоге не удостоилась ни одной награды. В 2019 году впервые в истории конкурса вручали приз "рок-иконе": в этой категории одержал победу вокалист группы Oasis Лиам Галлахер.

В свою очередь, награды вручали и лучшим исполнителям из различных стран. Так, лучшей исполнительницей из Германии признали рэп-певицу Juju, которая соперничала в своей категории, в частности, с группами Rammstein и AnnenMayKantereit. Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv, которая должна была представлять Украину на конкурсе "Евровидение - 2019", но отказалась из-за разногласий с Национальной общественной телерадиокомпанией (НОТУ).