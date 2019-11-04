Что лучше — коньяк или виски? 4.11.2019, 13:06

Иногда выбор сделать непросто.

Человеку, который не связан с выпуском такой алкогольной продукции, как коньяк или виски, а является просто ее любителем порой бывает непросто сделать выбор в пользу того или другого напитка.

Многие же вообще не видят разницы между ними: для них это просто крепкий алкоголь янтарного цвета.

Чтобы более наглядно показать их разницу и сходство сайт alkolife.ru сгруппировал критерии, характерные для этих напитков.

Состав и этапы изготовления

Основу браги для виски составляют зерновые культуры: ячмень, рожь, кукуруза, пшеница, рис. После ее перегонки алкоголь разводят до получения крепости 62-66%. После этого его разливают по дубовым бочкам из-под хереса, портвейна или мадеры. Бочки, где ранее были вина обогащают будущий виски. Именно здесь он приобретает свой вкус, цветовую гамму и букет.

Основой коньяка служит молодое виноградное вино. После двукратной дистилляции алкоголь крепостью примерно в 70-71% наливают в бочки из дуба, в которых он достигает 40% крепости за счет испарения спиртов через поры дерева.

Цена

При одинаковых условиях выдержки, например в три года, и одинаковой известности бренда, коньяк будет стоить дороже виски. Но, если производитель коньяка окажется не столь известен, то за виски известной фирмы вы заплатите больше (даже при их одинаковом «возрасте»).

Территориальная принадлежность

Коньяк – это только французский алкоголь. Все остальные его аналоги, произведенные вне Франции, называются бренди. Его производство контролируется ГОСТом.

Виски не смотря на историческую родину в лице Шотландии и Ирландии, выпускаются по всему миру и ГОСТов не имеет. Поэтому риск приобрести подделку виски в разы больше, чем приобрести подделку коньяка.

Содержание спирта

Крепость коньяка регламентируется. Минимальный ее порог должен соответствовать 40%. Обычно содержание спирта в напитке колеблется в сторону повышения градуса не более чем на 1-2% и составляет 40-42%. В единичных случаях этот показатель может достигать 45%.

Содержание спирта в виски зависит только от бренда, никаких норм для этого показателя нет. Поэтому разбежка крепости в этом алкоголе может достигать порядка 30%. И составляет практически 40-70%. Справедливости ради стоит заметить, что наиболее часто встречается крепость 40-50%.

Цветовая гамма

Если вы не являетесь специалистом в этой области, то оттенки обоих напитков покажутся вам примерно одинаковыми. Однако, даже если учитывать срок выдержки, вариации составляющих (вид злаков/сорт винограда), индивидуальные особенности бочек, то все равно цвет хорошего виски будет колебаться от золотисто – желтого до коричневого, а коньяка – от коричневого до красновато – бордового оттенков.

Вкусовые качества

При выборе алкоголя этот критерий является одним из главных. Однако, сколько в мире людей, столько и вкусовых предпочтений. Можно было бы назвать коньяк более тонким и аристократичным напитком, но всегда найдутся тысячи людей, готовых это оспорить.

Поэтому в данной категории между этими двумя напитками можно смело ставить знак равенства, который каждый будет заменять на знаки «больше» или «меньше» в зависимости от личных предпочтений.

Можно сказать только то, что и тот и другой алкоголь используют и как аперитив, и как дижестив, но при этом, коньяк, в отличие от виски никогда не разводят водой (или колой). В таком состоянии он потеряет все свои качества, в то время как виски с каплей родниковой воды или кубиком льда только больше раскроет себя.

Влияние на организм

Разбавление виски водой не зря стало традиционной процедурой во многих странах, потому что содержание сивушных масел в чистом напитке весьма высоко. В коньяке их содержится в два раза меньше.

Поэтому 30 граммов виски будут в два раза вреднее, чем 30 граммов коньяка, который, помимо всего прочего, гораздо быстрее «покидает» наш организм, избавляя его от симптомов утреннего похмелья.

Кроме того малые дозы этого алкоголя (до 30 мл) снижают давление и положительно влияют на работу сердца.