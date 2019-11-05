«Зеленый» рейс 7 5.11.2019, 9:19

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Откуда взялись сотни миллионов долларов, которые Россия перебросила в Венесуэлу?

Авторитетное информационное агентство Bloomberg сообщило, что с мая 2018 года по апрель 2019-го Россия организовала переброску в Венесуэлу 315 миллионов долларов наличными, пишет «Новая газета».

По данным Bloomberg, ссылающегося на компанию Import Genius, которая изучила таможенные документы, деньги отправляли «Газпромбанк» и находящийся под санкциями Минфина США российско-венесуэльский «Еврофинанс Моснарбанк». В Каракасе наличку доставили в венесуэльский банк Bandes, который также находится под американскими санкциями.

Bloomberg предположил, что Венесуэла могла получать наличные доллары за продажу нефти или размещенного в иностранных банках золотого запаса страны. Написало агентство и о шести самолетах, которыми доставлялись наличные доллары.

Про один самолет, предположительно участвовавший в доставке наличных в Венесуэлу, «Новая» сообщала еще в январе.

Единственный грузовой «Боинг» авиакомпании «Ерофей», летавший из России в Венесуэлу через Эмираты. Фото с сайта авиакомпании

В публикации «Золотой рейс» мы рассказали о грузовом «Боинге» авиакомпании «Ерофей» (компания зарегистрирована в Хабаровске и имеет в своем распоряжении всего один самолет), который в начале года дважды летал из Москвы в Каракас с промежуточными посадками в Дубае. Первый перелет состоялся 18–19 января. 23 января самолет вернулся в Москву, а 29 января снова вылетел из Внуково в Дубай и оттуда взял курс на Каракас, совершив две промежуточные посадки: в марокканской Касабланке и в городке Эшпаргуш на территории островного государства Кабо-Верде.

Тогда мы писали: «Наши источники в Дубае утверждают, что российский самолет в аэропорту встречали инкассаторские броневики Центрального банка Объединенных Арабских Эмиратов. Из самолета было выгружено золото, а загружены контейнеры с наличными долларами».

Из публикации агентства Bloomberg мы теперь знаем, кто зафрахтовал самолет авиакомпании «Ерофей» для доставки в Арабские Эмираты венесуэльского золота, хранившегося на территории России.

Напомним, что еще в августе 2011 года тогдашний президент страны Уго Чавес объявил о своем решении вернуть золотой запас страны в Венесуэлу. Надо сказать, что к тому времени из 365,7 тонн золотого запаса страны 233 тонны хранились за границей. К ноябрю 2012 года за пределами Венесуэлы осталось всего 57 тонн венесуэльского золота, большая часть — в России.

Обесцененные 100 венесуэльских боливаров с изображением президента Николаса Мадуро в магазине Каракаса. Фото: Reuters

По всей видимости, около десяти тонн венесуэльского золота, находившегося на хранении в России, и было продано за 315 миллионов долларов наличными, доставленных в Каракас.

При этом очень своевременно: эти деньги помогли главе государства Николасу Мадуро сбить градус антиправительственных выступлений.