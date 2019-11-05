Власти Беларуси озаботились наплывом импортной еды

Власти Беларуси озаботились наплывом импортной еды20
- 5.11.2019, 14:23
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Ждать дефицита импортных товаров на полках?
Правительство Беларуси обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина, сообщает пресс-служба правительства.
— Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, — сказал Румас.
Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза, пива — на 19%, воды (включая минеральную и газированную) — на 6%.
Руководству госконцерна «Белгоспищепром» поручено исправить положение дел.
В целом, ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП. Снижение промышленного производства потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот.