Власти Беларуси озаботились наплывом импортной еды 20 5.11.2019, 14:23

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СЕРГЕЙ РУМАС

ФОТО: CTV.BY

Ждать дефицита импортных товаров на полках?

Правительство Беларуси обеспокоено растущим импортом продовольствия. Об заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на заседании Совмина, сообщает пресс-служба правительства.

— Во внешней торговле товарами у нас продолжает проявляться дисбаланс: при спаде собственных продаж наращиваем импорт, — сказал Румас.

Например, импорт кондитерских изделий в стоимостном выражении увеличился на 15%, шоколадных изделий — на 30%, пшеничной муки — в 2 раза, пива — на 19%, воды (включая минеральную и газированную) — на 6%.

Руководству госконцерна «Белгоспищепром» поручено исправить положение дел.

В целом, ситуация в экономике Беларуси не устраивает правительство. Не выполнены важнейшие параметры по росту производительности труда и экспорту, отстает от прогноза и темп роста ВВП. Снижение промышленного производства потянуло вниз транспортные услуги и оптовый товарооборот.