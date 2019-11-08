Участник встречи NEXTA: Молодежь прекрасно понимает, что нужно что-то менять 8.11.2019, 18:23

ФОТО: «НАША НІВА»

На площади Свободы собралось уже более тысячи человек.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, проводит встречу подписчиков в Минске.

Один из участников встречи рассказал, почему пришел на встречу.

«Мама плакала, дедушка плакал, когда увидели фильм NEXTA. Спасибо Степану за то, что он снял такой прекрасный фильм. Молодежь прекрасно понимает, что нужно что-то менять», — рассказал один из участников встречи.