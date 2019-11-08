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Молодой белорус: 18 резиденций! Вы представляете, как ему живется?

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  • 8.11.2019, 21:26
  • 3,101
Молодой белорус: 18 резиденций! Вы представляете, как ему живется?

О чем говорили люди на площади Свободы.

Самый популярный блогер Беларуси Степан Светлов (NEXTA), автор фильма «Лукашенко. Уголовные материалы», который набрал более 1,5 миллионов просмотров на youtube.com и около 600 тысяч в других соцсетях, провел встречу подписчиков в Минске.

— Что надо сделать, чтобы вам не хотелось уехать? — спросила журналистка молодого человека на площади.

— Смена власти. Я не знаю, как можно 25 лет сидеть во власти. 18 резиденций! Вы представляете, как ему живется? — ответил парень.

Сharter97.org провел онлайн-трансляцию с обсуждения фильма NEXTA о Лукашенко.


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