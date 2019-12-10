«Беларуськалий» залихорадило?

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На одном из крупнейших предприятий страны происходят странные вещи.

Работникам «Беларуськалия», одного из главных бюджетообразующих предприятий страны, предложили уйти «на каникулы» за свой счет. Вынужденный отдых охватит 95% сотрудников промышленного гиганта.

Как отмечают старожилы предприятия, такое решение — отправить работников в «отпуск» за свой счет — принимается на «Беларуськалии» впервые.

Что характерно, «рождественские каникулы» совпали с появившимися на конец года данными о резком падении производства и экспорта калийных удобрений в Беларуси. Так, только за октябрь объемы производства снизились на 27,4%.

Что происходит на одном из крупнейших предприятий страны? Сайт Charter97.org поговорил с председателем Независимого профсоюза горняков Сергеем Черкасовым и экономистом Львом Марголиным.

Сергей Черкасов: Если есть серьезная проблема, «отпуска» рабочих не помогут

- Действительно ли рабочих «Беларуськалия» отправляют в вынужденные отпуска? Сами работники заявляют, что эта информация 100%-я. Администрация в общении со СМИ говорит что-то туманное о «новогодних и рождественских праздниках» по просьбам трудящихся. Что происходит на самом деле?

- Во-первых, есть трудовое законодательство, и все подобные действия должны происходить в соответствии с законодательством. То есть, это тот случай, когда должно быть получено обязательное согласие работника.

Поэтому, в любом случае, захотел наниматель отправить в вынужденный «отпуск» кого-то или не захотел, в данной ситуации самое главное — это письменное согласие работника. Если же кого-то отправляют в «отпуск» без его согласия — пусть обращаются в наш профсоюз, мы будем с этим разбираться. Пока мы, как независимый профсоюз, таких заявлений не получали: есть только общее возмущение рабочих, которое в основном выплескивается в соцсети.

- Рабочие говорят, что такая мера применяется на предприятии впервые. Даже когда был (конфликт с «Уралкалием»), платили 2/3 оклада. Неужели сейчас все так в самом деле плохо?

- Понимаете, это две большие разницы: полная остановка производства, когда люди по факту не могут работать, и отправка людей в «отпуска».

В истории с «Уралкалием» имела место остановка производства, потому что не было сбыта продукции — соответсвенно, невозможно было ее добывать, она никуда не могла уйти, происходило затаривание складов.

Сейчас как таковой приостановки производства нет. Поэтому не совсем понятно, почему рабочим предлагают идти в «отпуска». Руководство «Белкалия» заявляет, что эти отпуска «добровольные». Что ж, мы наблюдаем за ситуацией: если к нам обратится хотя бы один рабочий, которого отравили в отпуск без его согласия — будем с этим бороться, потому что это — прямое нарушение законодательства. Думаю, ближе к праздникам, когда начнутся эти самые «отпуска», ситуация прояснится.

- Рабочие рассказали журналистами, что таким образом за их счет пытаются решить проблему сорванных контрактов по сбыту руды. В экономических новостях действительно появилась информация о переполненных складах «Беларуськалия» и о сокращении производства удобрений на 27%. Как вы это прокомментируете?

- Да, на сегодняшний день есть существенное уменьшение показателей по производству продукции. Есть также уменьшение объемов сбыта.

Но мне непонятно, как можно решить это, отправив людей на неоплачиваемые «выходные»? Если проблема действительна серьезная, то это не поможет и не спасет предприятие, так сказать, на всю оставшуюся жизнь.

Думаю, что этот вопрос надо задать топ-менеджерам компании — что на самом деле происходит со сбытом и каковы настоящие размеры проблемы.

Лев Марголин: Это коснется не только «Беларуськалия», но и всей отрасли

- Калий вместе с продуктами нефтепереработки дают основную часть валютных доходов в госбюджет. О чем могут свидетельствовать проблемы на таком важном для государства предприятии?

- С экономической точки зрения, снижение экспорта на «Беларуськалии» и снижение вообще экспорта в целом по стране – это разноплановые события, потому что экспорт калийных удобрений – это вопрос такой ситуативный.

Уменьшается спрос в мире – экспорт калия уменьшается. Я не большой специалист по калийным удобрениям, но я предполагаю, что судя по всему, речь идет о сокращении потребления в целом на мировом рынке. И это должно коснуться не только «Беларуськалия», но и других предприятий этой отрасли.

Что касается сокращения экспорта белорусской промышленности, прежде всего обрабатывающей, то здесь проблема в том, что эта отрасль не развивается, она стоит практически на месте. А то, что стоит на месте – то всегда отстает.

Поэтому, пока там не будет инвестиций, прежде всего зарубежных инвестиций, пока там не будет частного инвестора, частной собственности – вести речь о серьезном увеличении экспорта не приходится.

Что же касается «Беларуськалия», то тут, как говорится, все зависит от руководства предприятия: иногда можно обойтись просто вынужденным простоем и оплачивать 2/3 оклада, а иногда по ситуации видно, что она достаточно затяжная — и тогда каким-то паллиативным способом ничего не добьешься и приходится отправлять лишних людей в «отпуск» за свой счет.

На мой взгляд, это может быть непривычно работникам «Беларуськалия», но для работников других белорусских предприятий это довольно привычное явление, оно периодически повторяется в разных отраслях: это было и в 90-е годы, в «нулевые» годы и продолжается сейчас в 2010-е годы.