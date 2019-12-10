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SEHA-лига: БГК имени Мешкова разгромил сербскую «Металопластику»

  • 10.12.2019, 21:45
SEHA-лига: БГК имени Мешкова разгромил сербскую «Металопластику»

Лучшим бомбардиром в составе брестчан стал Никита Вайлупов.

БГК имени Мешкова разгромил "Металопластику" в домашнем матче группового раунда СЕХА-лиги — 32:21. Лучшим бомбардиром в составе брестчан стал Никита Вайлупов, который забросил шесть мячей, передает pressball.by.

БГК имени Мешкова — Металопластика — 32:21 (14:11)

Группа "В": Веспрем — 18 очков (7 матчей), БГК — 18 (9), Загреб — 15 (7), Еурофарм — 9 (8), Металопластика — 9 (9), Спартак — 3 (8).


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