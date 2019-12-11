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После массовой драки в украинской Раде госпитализирован депутат от «Слуги народа»

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  • 11.12.2019, 16:49
  • 4,086
После массовой драки в украинской Раде госпитализирован депутат от «Слуги народа»

У него подозрение на сотрясение мозга.

В Украине народного депутата от «Слуги народа» Андрея Богданца госпитализировали после массовой драки во время заседания парламентского комитета по вопросам аграрной политики, пишет «Новое время».

Об этом на своей странице в Facebook заявила его коллега по фракции Евгения Кравчук.

«Андрей с подозрением на сотрясение мозга в больнице. Мы заявляем о недопустимости любого давления на народных депутатов при обсуждении и принятии государственных решений, в том числе и в первую очередь — с применением силы», — написала она.


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